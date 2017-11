Kim Dzong Un w bardzo złym stanie! „Cierpi na wiele chorób”

Korea Północna już od dwóch miesięcy nie przeprowadziła żadnych testów rakietowych. Bierność Pjongjangu w kwestii rozwoju potencjału militarnego zaczęła budzić ogromne podejrzenia co do stanu zdrowia Kim Dzong Una. Zachodnie media podają, że dyktator jest w bardzo złej kondycji.

Podczas wizyty w fabryce obuwia Kim miał zasłabnąć, a jego twarz miała pokryć się potem. Został wtedy zmuszony do zajęcia miejsca na składanym krześle. Brak aktywności militarnej powiązano więc z jego domniemanym złym stanem zdrowia.

Stwierdzono, że cierpi na dnę, cukrzycę, choroby serca i nadciśnienie, co ma zagrażać jego życiu.

Kim znany jest ze swojego”zamiłowania” do luksusowego jedzenia. Wielokrotnie zarzucano mu, że podczas gdy jego naród przymiera głodem, on opycha się frykasami. Wiadomo, że często ma apetyt na drogi ser, piwo i ryby, które są specjalnie dla niego importowane do Korei Płn.

Po sześciotygodniowym zniknięciu lider Korei Północnej przyznał, że nie jest „w najlepszej kondycji fizycznej”. Ujawniono też, że zespół lekarzy walczy o jego zdrowie.

Źródło: „Daily Express”