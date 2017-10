Kim Dzong Un zaatakował Seul propagandą z balonów. Szokujące ulotki z odciętą głową prezydenta USA [FOTO]

Takiej sytuacji jeszcze nie było w konflikcie pomiędzy USA a Korę Północną. Propagandyści Korei Północnej za pomocą balonów zrzucali nad Seulem ulotki, wyśmiewające i ośmieszające Donalda Trupa. Prezydent USA nazwał Kim Dzong Una „rakietowym człowiekiem”, teraz Pjangjong nazwał Donald Trumpa „szalonym psem”.

Jak czytamy w Daily Mail propagandowe ulotki z Korei Północnej spadały na głowy mieszkańców Seulu. Ulotki przedstawiały Donalda Trumpa jako „Szalonego Psa”, faszystę który chce zniszczyć świat. Na ulotkach grożono prezydentowi USA odcięciem głowy.

Śmierć „szalonego psa” miałaby przynieść światu, głosi tekst na ulotce, pokój i odsunąć ryzyko wojny. Na kolejnych ulotkach mamy teksty takie jak: „Śmierć staremu lunatykowi Trumpowi”, ” Obetnijmy głowę szalonemu psy Trumpowi, by na świecie był pokój i nie doszło do wojnny”.

Jak czytamy w brytyjskim portalu krwawe grafiki zrzucane na Seul z zabijanym Trumpem to pierwszy tego typu propagandowy atak od marca tego roku. Oczywiście ma to związek z nagłym zaostrzeniem się kryzysu na linii Korea Północna – USA.

Między marcem a październikiem wiatry wieją z południa na północ, i wtedy swoje ulotki wysyłają balonami propagandyści z Korei Południowej. Wiatry zmieniły właśnie kierunek.

-Kierunek wiania wiatru we wrześniu dawał fory Południu, ale w październiku wszystkie wiatry mamy z północy. Od 30 lat balony stanowiły świetne narzędzie propagandy dla obu stron, i to pogoda dyktuje kto kiedy wysyła a kto odbiera” – tłumaczy w serwisie NK News pastor Eric Foley, szef fundacji „Voice of the Martyrs Korea”.

Poniżej ulotki jakie zaatakowały Seul.

And the other side. (Roughly?), 'Zip his trap shut. For the peace of this land let's punish Trump and drive out the US army' pic.twitter.com/FQMxKBbOGd — Daniel Tudor 다니엘 튜더 (@danielrtudor) October 16, 2017

North Korean leaflet I just found. 'The madness of the fascist tyrant'. That's Trump, naturally pic.twitter.com/0PzsH7CLVF — Daniel Tudor 다니엘 튜더 (@danielrtudor) October 16, 2017

New #NorthKorea leaflet showing a soldier taming a 'Mad Dog'. pic.twitter.com/ExKWDNc8J3 — Great Game (@sa2twt) October 15, 2017

