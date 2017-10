Kim jest sprawca masakry w Las Vegas? „Islamski fanatyk czy lewicowy ekstremista?” Sprzeczne informacje i nowe fakty

Kim jest Stephen Paddock, sprawca największej masakry w historii USA, w której zginęło 50 osób a 400 zostało rannych?

60-letni księgowy strzelał z karabinu maszynowego z 32 piętra hotelu w Las Vegas w stronę placu, na którym odbywał się koncert muzyki country. Policja potwierdza, że Paddock jest mieszkańcem Las Vegas. Jednak na temat jego motywów jest wiele sprzecznych informacji.

Izraelska rozgłośnia radiowa Reshet Bet podała po zamachu, że Paddock w wieku 30 lat przeszedł na islam i przyjął imię Samir al-Hajib. Informację tą powtórzyły inne media, jednak nie została ona oficjalnie potwierdzona przez amerykańskich śledczych. Pojawiły się też informacje o związkach z ISIS jego pochodzącej z Filipin przyjaciółki, Marilou Danley.

#LasVegas Shooter #Paddock converted to Islam 34 years ago according to Israeli news sources. His islamic name is Samir al-Hajib.

