Kolejna ofiara oskarża Polańskiego o pedofilię. „Kiedy miałam 10 lat zabrał mnie na plażę, robił chore zdjęcia i molestował”

Roman Polański będzie miał kolejne kłopoty z amerykańskim prawem. Po oskarżeniu o gwałt, którego dopuścił się w 1977 roku na 13-letniej wówczas Samancie Geimer, teraz podobna zdarzenie z udziałem znanego reżysera ujawniła aktorka Marianne Barnard.

Skandal z molestowaniem i gwałceniem aktorek przez hollywoodzkiego producenta Harveya Weinsteina ośmielił wiele kobiet, by ujawnić podobne historie. Jedną z nich jest 52-letnia obecnie Marianne Barnard. Kiedy miała 10 lat, Polański zabrał ją na pustą plażę, gdzie miało dojść do molestowania.

Według Barnard zdarzenie miało miejsce w 1975 roku, czyli na dwa lata przed znaną historią z Samantą Geimer, w wyniku której reżyser został oskarżony o gwałt na nieletniej i przed procesem uciekł z USA. Już tam nie wrócił. Co kilka lat amerykański wymiar sprawiedliwości domaga się jego ekstradycji.

Marianne, mieszkająca wówczas w Santa Barbara w Kalifornii, na plażę pojechała z matką. Być może kobieta chciała zainteresować reżysera swoją córką, jednak 10-latka nie spodziewała się, że przeżyje koszmar. W pewnym momencie zorientowała się, że została sama z Polańskim. Ten najpierw robił jej zdjęcia w kostiumie kąpielowym, każąc pozować w sposób, który Marianne zaszokował.

„To były chore zdjęcia” – wyznała po 42 latach od tego zdarzenia. „Potem kazał zdjąć mi stanik i molestował mnie”.

Kobieta nie ujawniała tej historii ze względu na dwuznaczną rolę, jaką odegrała w niej jej matka. Jednak po dramatycznym wyznaniu molestowanej przez Weinsteina Rose McGowan postanowiła ujawnić swój dramat. Od zdarzenia na plaży Marianne cierpiała na depresję i klaustrofobię. Nigdy nie pogodziła się z tym, co zaszło między nią a Polańskim, gdy była dzieckiem.

Kobieta opublikowała też na jednej z platform społecznościowych apel do amerykańskiej Academy of Motion Picture Arts and Science, były pozbawiła członkostwa Polańskiego. Podobne apele dotyczące Weinsteina opublikowały wcześniej jego ofiary.

Dramatyczne wezwanie Marianne Barnard poparło już wiele tysięcy osób:

