Kolejny atak na Trumpa hitem w sieci. Eminem wulgarnie dissuje prezydenta USA a do swoich fanów mówi wprost: „Albo jesteście ze mną albo spier*****cie!” [VIDEO]

Kolejny atak na Donalda Trumpa. Tym razem najbardziej znany biały raper USA w wulgarnych słowach zaatakował prezydenta Stanów Zjednoczonych. Eminem postanowił wykorzystać imprezę BET Hip Hop Awards, aby ponownie zaatakować nielubianego przez siebie polityka. Jego diss na prezydenta jest obecnie jednym z najpopularniejszym filmów na YouTube. Liczba wyświetleń ciągle wzrasta. W ciągu jednego dnia obejrzało go ponad 4 miliony internautów.

BET Hip Hop Awards to jedno z najważniejszych wydarzeń w kręgu rapu, podczas której artyści otrzymują nagrody w rożnych kategoriach. Tegoroczna edycja imprezy na pewno zostanie zapamiętana na długo.

W jej trakcie Eminem zaatakował w ostry sposób Donalda Trumpa.

Freestyle artysty nagrano na jednym z parkingów w Detroit i wyemitowano w czasie rozdania nagród.

Potem do sieci trafił oficjalny diss Eminema na prezydenta Donalda Trumpa.

W kulturze hip-hopowej „dissem” nazwano muzyczny atak jednego rapera na drugiego. Atak ma na celu jak najbardziej obrazić i poniżyć przeciwnika.

Poniżej rzeczone nagranie Eminema.

W teledysku wypowiada mniej więcej takie sława:

-„Rasizm, to jedyna rzecz, o której fantazjuje. W ten sposób szczytuje i staje się pomarańczowy. Tak, to przez tę chorą opaleniznę on chce nas rozbić. Bo nie może znieść faktu, że nie boimy się Trumpa.”

-„Pieprzyć chodzenie na palcach. Przyszedłem tu tupiąc. To dlatego on krzyczy o «osuszeniu bagna», ponieważ stoi w ruchomych piaskach” – Eminem nawiązuje do słów często pojawiających się w przemówieniach prezydenta.

-„Powinniśmy docenić Obamę, bo to co mamy teraz, to kamikadze, który prawdopodobnie rozpęta nuklearny holokaust. A kiedy dramat się rozpocznie, on będzie w swoim zatankowanym samolocie czekał, aż wszystko ucichnie, oblatując świat dookoła, dopóki nie ustanie bombardowanie” – zwraca uwagę na największą w historii eskalację sporu z Koreą Północną.

YouTube/ wprost.pl/ Wolność24