Kolejny knur i lewacki idol z Hollywood zdemaskowany. Koniec kariery obleśnego komika [VIDEO 18+]

Kilka kobiet oskarżyło słynnego komika i aktora Louis C.K. o wyjątkowo obleśne zachowanie. Oblech przyznaje się i przeprasza, ale wytwórnie filmowe i stacje telewizyjne zrywają z nim kontrakty.

Fala oskarżeń wobec gwiazd Hollywood o ataki seksualne, gwałty, pedofilię, obleśne zachowania nie ma końca. Wg niektórych znawców branży filmowej i przemysłu rozrywkowego, to co ujawniono do tej pory, nie jest nawet czubkiem góry lodowej.

Tym razem zdemaskowany został komik i aktor Louis C.K., który nie jest tak bardzo znany w Polsce, ale niezwykle popularny w USA i na Wyspach Brytyjskich. To prawdziwy idol amerykańskiej lewicy, słynący z szokujących dowcipów i patologicznej niechęci do kościoła i prawicy.

Kilka kobiet oskarżyło go o wyjątkowo obleśne zachowania. Aktor miał się przed nimi obnażać i masturbować. Wielokrotnie zdarzało mu się pytać kobiet czy może sobie „to zrobić”. Nawet nie czekając na odpowiedź ściągał spodnie i przystępował do dzieła.

Oskarżenia nie są czcze, gdyż w długim i pełnym lamentów oświadczeniu Louis C.K. przyznał się do wszystkiego. Napisał w nim m.in., że myślał, iż jeśli zapyta kobietę, czy może pokazać jej penisa, a ona powie „tak”, to fajnie jest to zrobić.

Tuż przed ukazaniem się artykułu w New York Times opisującego „przygody” oblecha, stacje telewizyjne i producenci filmowi jedna po drugiej zaczęły zrywać kontrakty. Odwołano premierę Filmu „I Love you, Daddy”, która miała się odbyć dokładnie w dniu, w którym ukazał się artykuł w NYT. Firma The Orchard, która jest dystrybutorem filmu zapowiedziała, że nie będzie on pokazywany.

Należące do Time Warner HBO odwołało wszystkie programy z jego udziałem mimo, iż wiele z nich już zostało wyprodukowanych. Louis C.K. miał pokazać się 18 listopada w słynnym show “Night of Too Many Stars,” (Noc Zbyt Wielu Gwiazd – tłum. red), ale odcinek nie zostanie wyemitowany.

HBO wycofała ze swej oferty online „wideo na żądanie” wszystkie produkcje, w których komik kiedykolwiek się pokazał.

Netflix skasowało produkcję serii wszystkich stand-up-ów komediowych, które miały być z nim realizowane. Na swych platformach nie pokaże również żadnego programu filmu w jego reżyserii, bądź z jego udziałem.

FX Networsk i FX Productions zerwały wszystkie kontrakty z komikiem, na filmy i programy, których miał być producentem. Zawieszono nawet produkcję filmu animowanego „The Cops”, w którym C.K podkładał głos pod jedną z postaci.

Aktor był idolem amerykańskiej lewicy. Słynął z wyjątkowo ostrego i obrzydliwego atakowania prawicy i kościoła. Od lewicy i mediów miał oczywiście „licencję” na wulgarne żarty.

Wystarczy zwalczać kościół, kochać lewicę, popierać feminizm, a wszystko staje się dozwolone.

