Komuś nieźle odbija. Gacie Hitlera sprzedane na aukcji za 24 tysiące złotych [FOTO]

80-letnie majtki Adolfa Hitlera zostały sprzedane w USA za 6.737 dolarów, czyli równowartość 24 tysięcy złotych.

Gacie pozostawione przez niemieckiego wodza w Park Hotelu w austriackim Grazu były przez 80 lat pieczołowicie przechowywane przez rodzinę właścicieli obiektu. Na ich sprzedanie zdecydował się dopiero ich wnuk, Bill Paganopulos.

Hitler zostawił majtki w hotelu w Grazu tuż po zajęciu Austrii przez III Rzeszę. Jeździł wówczas po kraju namawiając na wiecach jego mieszkańców, by poparli anschluss swojego państwa i przyłączenie go do Niemiec. Tournee okazało się skuteczne – za ratyfikacją takiego traktatu zagłosowało aż 99,7% Austriaków.

„Szczęśliwe gacie” Adolfa pozostały w Grazu jako rodzinna pamiątka właścicieli. Są w doskonałym stanie. Na nogawce widać wyhaftowane inicjały „AH”, jest także logo producenta.

Paganopulos wystawił je na aukcji w Alexander Historical Auctions w Chesapeake City w stanie Maryland w USA. Nabywca, który pragnął jednak zachować anonimowość, zapłacił za nie ponad 6700 dolarów.

źródło: The Sun

