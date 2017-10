Koniec zjednoczonej opozycji? PSL nie pójdzie do wyborów z Nowoczesną i Platformą

Koniec planów opozycji o wspólnej liście. Eugeniusz Kłopotek rozwiewa marzenia części środowisk i wprost stwierdza, że nie ma szans na wielki, ponadpartyjny sojusz w wyborach samorządowych.

Od dłuższego czasu po stronie opozycji mówiło się o wspólnej liście wyborczej, która miałaby odsunąć PiS od władzy. Tenże front miałby przebiegać ponad podziałami ideowymi. Jedynie Kukiz’15 uznawany przez te środowiska za przystawkę PiS-u nie byłby zaproszony do wzięcia udziału (Ryszard Petru odmówił również startu „komunistom z Razem”).

Teraz jednak czołowy działacz PSL-u rozwiał te marzenia. To już pewne, że Polskie Stronnictwo Ludowe pójdzie samodzielnie do najbliższych wyborów. Kłopotek przyznał w wywiadzie, że start ze wspólnej listy byłby samobójstwem dla jego partii.

„Nie możemy pójść do wyborów z partiami bardzo liberalnymi. Proszę zauważyć, że na koalicji z Platformą Obywatelską też wiele straciliśmy wizerunkowo. Mimo, że nie są to nasze pokrywające się elektoraty, to rzeczywiście może być tak, że stracimy na tym wizerunkowo” – stwierdził polityk.

Kłopotek nie odrzucił jednak idei sojuszu w wyborach parlamentarnych.

„Po wyborach samorządowych, bo to będzie pierwszy papierek lakmusowy, jaka jest siła poszczególnych partii przed wyborami parlamentarnymi, wszystko może się zdarzyć”.

źródło: radiozet.pl

