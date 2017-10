Korea Północna na skraju buntu? Rośnie niezadowolenie wobec czerwonego reżimu. Kim Dzong Un wzmacnia ochronę

Według niektórych źródeł, destabilizuje się sytuacja w Korei Północnej. Kim Dzong Un miał wydać polecenie wzmocnienia ochrony wokół miejsc kultu jego ojca i dziadka. Stało się tak z powodu ataków przeprowadzanych za pomocą farby. Władze w Pjongjangu określiły sprawców mianem „wrogiego elementu”.

Celem niezadowolonych ludzi staja się pomniki i figury przedstawiające poprzedników Kim Dzong Una. Postacie Kim Ir Sena i kim Dzong Ila są systematycznie oblewane farbą. W Korei Północnej jest oznacza to atak na autorytet władzy i rodziny panującej. Jest więc wyjątkowo ciężką zbrodnią.



Podejrzewa się, że ataki mają związek z pogarszającą się sytuacją gospodarczą kraju. Istnieje możliwość powrotu klęski głodu, która już kilkukrotnie mocno dała poddanym Kima we znaki. Głód mógłby tłumaczyć agresywną politykę dyktatora na arenie międzynarodowej. Jak pokazuje historia, Kora Północna wielokrotnie wykorzystywała szantaż militarny w celu pozyskania pomocy zagranicznej.

Według prof. Shigemury z Uniwersytetu Waseda już wcześniej dochodziło do podobnych incydentów Miały one jednak ograniczony charakter i zdarzały się przede wszystkim na odludnych terenach. Teraz ataki przybrały zarówno na sile jak i regularności. Dochodzi do nich również w stolicy państwa, co wskazuje na poważne problemy reżimu nawet w Pjongjangu, który jest w dużej częsci zasiedlony przez partyjną wierchuszkę i wierne władzy rodziny.

Jeden z uciekinierów stwierdził, że służby wzmocniły ochronę wizerunków rodziny panującej. Posągi i obrazy są oświetlane w nocy. W ten sposób północnokoreańscy strażnicy próbują zapobiec skrytym atakom.

