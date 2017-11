Koreańska policja kręci horrory. Świetny sposób na walkę ze złodziejami cudzej intymności [VIDEO]

Koreańska policja znalazła świetny sposób na zboczeńców fascynujących się filmami z ukrytych kamer. Porno nagrania z ukrytych, nielegalnie instalowanych kamer są prawdziwą plagą w Korei Południowej.

W Korei Południowej dochodzi rocznie do tysięcy przestępstw polegających na nielegalnym filmowaniu kobiet w miejscach, w których chcą zachować swą intymność. Zboczeńcy wsuwają też kamery pod spódnice. Potem nagrania lądują w sieci, gdzie oglądają je podglądacze.

Teraz policja koreańska postanowiła walczyć z tym obrzydliwym procederem. Za cel swych działań obrała tych, którzy w sieci oglądają takie filmiki. Bez nich ten wstrętny proceder nie rozprzestrzeniałby się.

Policja publikuje w sieci własne fałszywe nagrania i w ten sposób wyłapuje złodziei cudzej intymności.

Filmiki mają też szokować, więc wiele z nich zrobionych jest w konwencji koreańskich horrorów. Nagle okazuje się, że nagranie nie jest tym, które zboczeniec chciałby oglądać.

Na planszach pojawiają się komunikaty: ” Możesz być jednym z tych, którzy popchnęli ja do popełnienia samobójstwa”. Policja ostrzega również i monitoruje strony zwierające takie treści.

Okazuje się że filmiki zrealizowane przez koreańską policję mają tysiące pobrań dokonanych przez nieświadomych „widzów”. Tym, którzy kręcą takie filmy ukrytymi kamerami grozi do 5 lat więzienia.

