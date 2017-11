Korupcyjno-gejowska afera w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. „Dyrektor płacił asystentowi za seks państwowymi pieniędzmi”

Ponad milion złotych wyprowadzonych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Korupcja liczona w setkach tysięcy złotych oraz zatrudnienie w firmie za seks.

Do takich wniosków doszli śledczy. Główną postacią w tych aferach jest Mieczysław O. (63 l.) – były dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według informacji prokuratury miał on zatrudnić 19-latka Patryka, który był jego kochankiem i któremu płacił za seks firmowymi pieniędzmi.

Czytaj też: Powstaje kościół sztucznej inteligencji. Twórcy nowej religii chcą, by planetą rządziły również maszyny

Ów chłopiec nie miał nawet matury (ukończył jedynie gimnazjum). Chłopak szybko awansował, poza „dietą” za spotkania od 100 do 350 zł, dyrektor płacił mu za dojazdy do hoteli, które potem rozliczał w ramach delegacji. Kiedy jego kochanek przychodził do pracy to zarabiał 1300 zł, odchodząc miał już zarobki w w wysokości 2000 zł. Patryk nie był jego jedynym kochankiem. Dyrektor przez internet umawiał się z innymi chłopcami.

Czytaj też: Obraz Leonarda da Vinci sprzedany za blisko pół miliarda dolarów. Pół wieku temu kosztował .. 45 funtów

Sprawy intymne to jedna strona medalu. Znacznie poważniejsze są sprawy korupcyjne. Mieczysław O. naraził Instytut na szkodę w mieniu w wysokości 1,2 mln zł oraz przyjął łapówki w wysokości 800 tys. zł.

Kierując przez 10 lat Instytutem zupełnie go „zagospodarował”. Za wszystko brał łapówki: za zatrudnienie, za fikcyjny etat czy przyznanie premii. W sumie przedstawiono mu 76 zarzutów popełnienia przestępstw. Śledczy zajęli jego hipotekę na o wartość 1,2 mln zł.

Dr hab. Mieczysław O. nie jest jedyną osobą, która znalazła się pod lupą śledczych. Status podejrzanych posiada już 19 osób. Śledztwo trwa.

Źródło: Super Express

Zobacz też: Świat na krawędzi wojny! Władze Alaski ostrzegają mieszkańców. „Przygotujcie się na nuklearny atak” [MAPKA]

Czytaj też: Wysadzenie Pałacu Kultury prezentem na 100-lecie odzyskania niepodległości? Wiceminister MON: „Saperzy są gotowi do wykonania zadania”

Czytaj też: Trzeci próg podatkowy od stycznia 2018? Ekspert: „Łączne opodatkowanie po stronie pracownika i pracodawcy może sięgnąć nawet 70 procent”