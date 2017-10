Korwin-Mikke skończył dziś 75 lat! Przypominamy legendarne wystąpienia nestora wolnościowców [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke, nestor polskiego ruchu wolnościowego, urodzony 27 października 1942 roku kończy dzisiaj 75 lat. Z tej okazji przypominamy jego najlepsze wystąpienia.

Życzenia prezesowi złożył Konrad Berkowicz:

„Mówi się, że celem polityka jest dojście do władzy. To nie jest prawda. Celem polityka nie jest dojście do władzy. Celem polityka jest zmiana rzeczywistości politycznej. Władza jest tylko środkiem do tego celu. Ale nie jest ani jedynym środkiem do tego celu, ani gwarantem jego osiągnięcia.

(…)

Naszą misją jest przekonywanie tych, których da się przekonać, że są niewolnikami i wzniecanie iskry buntu niewolników.

(…)

Miarą człowieczeństwa jest pragnienie wolności. I my musimy to pragnienie wolności wzniecać, bo jak mówił poeta: „Naród nasz jak lawa. Z wierzchu zimna i sucha, twarda i plugawa. Lecz wewnętrznego ognia i sto lat nie wyziębi. Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi!”.

I tę iskrę rozpala od wielu lat Janusz Korwin-Mikke. Korzystajmy z tego, że mamy to, co mamy. Doceniajmy to, że mamy to, co mamy. Żeby kiedyś, w przyszłości, nie powiedzieć sobie innym cytatem tego samego poety: „Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię stracił”. Korzystajmy więc z tego, że jest z nami człowiek, który walczy o wolność już tyle lat, że wszyscy dokładnie wiemy, czego możemy się po nim spodziewać – wszyscy wiemy, że możemy się po nim spodziewać wszystkiego.”

Najsłynniejsze wystąpienia Korwin-Mikkego

1981, pierwsze znane nagranie z jego udziałem:



1992. Próba przeprowadzenia lustracji:



Słynna potyczka z Dariuszem Szczotkowskim (znanym również jako „towarzysz rurkowiec”):



Korwin streszcza swój plan działania w Parlamencie Europejskim:



Korwin w TVN24 o prawie do broni:



Słynne wystąpienie w Parlamencie Europejskim na temat kobiet:



I jeszcze słynniejsze „Ein Volk – Ein Reich – Ein Ticket”:



Pełny wpis Konrada Berkowicza:

Wybitny człowiek – Janusz Korwin-Mikke KOŃCZY DZIŚ 75 lat! Poniżej o tym, dlaczego – wbrew obiegowej opinii – jest… Opublikowany przez Konrad Berkowicz na 27 października 2017

Na sam koniec coś z przymrużeniem oka. Korwin jako „Strażnik Teksasu”:



Oraz zdjęcie przedstawiające Korwina, gdy ten miał 28 lat:

