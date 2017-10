Kto głosuje na Kukiza? Najnowsze badania nie pozostawiają złudzeń

Na tle ogółu elektoratu, wyborców ruchu Kukiz’15 wyróżnia młody wiek – osoby w wieku 18-35 lat stanowią wśród nich 56 proc.; częściej są to też mężczyźni i mieszkańcy miast – wynika z badań elektoratu Kukiz’15 przeprowadzonych przez CBOS.

Dane zgromadzone przez CBOS na przełomie sierpnia i września br. wskazują, że 20 proc. elektoratu ruchu Pawła Kukiza stanowią najmłodsi wyborcy (18-24 lata), a osoby w wieku 25-34 lat aż 36 proc. jego zwolenników. Kolejna grupa wyborców, w wieku 35-44 lat, to 23 proc. deklarujących chęć oddania głosu na Kukiz’15. Te trzy grupy wiekowe stanowią odpowiednio 7, 18 i 18 proc. ogółu elektoratu.

Jak wynika z informacji zgromadzonych przez CBOS, 56 proc. elektoratu Kukiz’15 to mężczyźni, wobec 50 proc. ogółu wyborców tej płci.

Ośrodek badawczy sprawdził również profil wyborców Kukiz’15 pod względem miejsca zamieszkania. Według uzyskanych przez niego danych zwolennik ruchu Kukiza, częściej niż przeciętny wyborca, jest mieszkańcem miasta – 26 proc. elektoratu ugrupowania mieszka w miastach od 20 do 99 tys. 999 mieszkańców, 17 proc. w miastach w granicach 100 i 499 tys. 999 mieszkańców, a 12 proc. – w miastach ponad półmilionowych.

W całości elektoratu grupy te reprezentują odpowiednio 22, 14 i 11 proc. Rzadziej niż przeciętnie – 29 proc. wobec 37 proc. wśród ogółu wyborców – jest mieszkańcem wsi.

Jak wskazuje CBOS, wyborców Kukiz’15 wyróżnia także wykształcenie – liczniej niż wśród ogółu elektoratu reprezentowani są tu posiadacze wykształcenia średniego (42 wobec 31 proc.) i wyższego (35 wobec 30 proc.), mniej licznie zaś zasadniczego zawodowego (17 wobec 23 proc.) i podstawowego (6 wobec 16 proc.).

Z badania wynika ponadto, że zwolennicy ugrupowania Kukiza to w większości osoby, które uważają swoją sytuację materialną za dobrą (69 proc. – o 10 punktów proc. więcej niż wśród ogółu wyborców). 26 proc. ocenia ją, jako średnią, a 5 proc. – złą (wobec odpowiednio 37 i 4 proc. ogółu wyborców).

Jak ocenia CBOS wyborcy Kukiz’15 są też „nieco mniej religijni niż przeciętny wyborca, na co wskazują ich deklaracje dotyczące częstości uczestniczenia w praktykach religijnych”.

Z podanych w badaniu danych wynika, że 34 proc. elektoratu ugrupowania bierze udział w praktykach religijnych raz w tygodniu (wobec 46 proc. takich deklaracji wśród wszystkich respondentów), 19 proc. (wobec 12 proc. wśród ogółu) 1-2 razy w miesiącu, 27 proc. (wobec 22 proc.) kilka razy w roku, a 15 proc. w ogóle w nich nie uczestniczy (odpowiedzi takiej udzieliło 13 proc. ogółu wyborców).

Według ośrodka w ciągu ostatnich dwóch lat wśród wyborców Kukiz’15 zmieniło się nastawienie do sytuacji w kraju. Jak wskazano, wyraźnie zmalał ich krytycyzm widoczny w ocenach rozwoju sytuacji w kraju oraz ich stosunku do rządzących, co – zdaniem analityków – stanowi efekt zmiany politycznej, jaka nastąpiła po wyborach parlamentarnych w 2015 roku.

Od czerwca 2015 r. aż o 28 punktów proc. wzrósł odsetek zwolenników ruchu Kukiza, którzy uważają, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku – w tym roku oceniło tak 48 proc. wyborców Kukiz’15. 37 proc. (w porównaniu z 63 proc. w czerwcu 2015 r.) twierdzi, że zmierza ona w złym kierunku.

Zmiany zaszły również pod względem stosunku do rządu – o ile w czerwcu 2015 r. 20 proc. wyborców ugrupowania Kukiza określało się jako zwolennicy, a 56 proc. przeciwnicy rządu, to w tym roku grupy te stanowiły po 36 proc. deklarujących poparcie dla Kukiz’15.

„Jak pokazują badania, zwolennicy Kukiz’15 oceniają posunięcia obecnego obozu władzy zdecydowanie lepiej niż wyborcy pozostałych ugrupowań opozycyjnych. Mimo to, jak się wydaje na podstawie analiz, Kukiz’15 raczej nie traci zwolenników na rzecz rządzącej partii. Co więcej, wśród obecnych zwolenników Kukiz’15 co dziesiąty deklaruje, że w 2015 roku głosował na PiS. Wydaje się, że obecnie nie widać politycznej alternatywy dla potencjalnych wyborców Kukiz’15” – przekonują autorzy opracowania.

