Kto miesza w kotle bałkańskim? Ostre spięcia na linii Serbia – Macedonia z mocarstwami w tle

W niedzielę serbski personel dyplomatyczny został odwołany ze stolicy Macedonii do kraju. Powodem według ministra spraw zagranicznych Ivicy Dadicia dowody na „bardzo ofensywne działania przeciwko serbskim władzom oraz instytucjom”. We wtorek premier Ana Brnabić powiedziała, że sprawa dotyczy „operacji wywiadowczych” przeciwko jej dyplomatom.

Według Macedońskiej Międzynarodowej Agencji Informacyjnej szpiegowaniem serbskich dyplomatów zajmować się miał kontrwywiad, który działa na zlecenie przedstawiciela CIA w Macedonii.

Media te donoszą, że działania prowadzone przez Amerykanów miały być przeprowadzane za zgodą premiera Zorana Zaewa. Macedonia miała stać się miejscem, z którego USA, Niemcy i Wielka Brytania mają destabilizować Serbię.

Pracownicy serbskiej dyplomacji w Skopje mieli dysponować tak mocnymi dowodami w tej sprawie, że byli podsłuchiwani przez służby. Wtedy zapadała decyzja o wycofaniu do Belgradu. Dyplomaci mają w czwartek wrócić do Macedonii, ambasador dołączy do nich 31 sierpnia.

Sprawa może być związana z głosowaniem nad członkostwem Kosowa w UNESCO, które miałoby się odbyć jesienią. Skopje prawdopodobnie poprze Prisztinę, co bardzo nie podoba się Belgradowi.

Zobacz: Morawiecki zapowiada podniesienie kwoty wolnej od podatku. Nowa propozycja nie powala

W poniedziałek macedoński rząd oświadczył, że o wsparciu Kosowa zadecyduje biorąc pod uwagę zdanie większości członków Unii Europejskiej. Co ciekawe, prezydent zasugerował także, że zmiana pozycji macedońskiego szefa rządu w tej sprawie przyczyniła się do podjęcia decyzji o wycofaniu serbskich dyplomatów – czytamy na defence24.pl.

Napięcie pokutowało telefoniczną rozmową prezydenta Serbii Aleksandra Vucicia z premierem Macedonii Zoranem Zaewem. Politycy zadeklarowali, że wszelkie nieporozumienia będą rozwiązywać na drodze dialogu.

Niewykluczone, że ostatni incydent dotyczący podsłuchów jest akcją zagarażowaną przez rosyjski wywiad, która ma na celu nie tylko poróżnienie Serbii i Macedonii, ale ma także utrudnić natowskie aspiracje rządu Macedonii oraz doprowadzić do osłabienia relacji Serbii z Zachodem – zauważa redaktor defence24.pl.

Zobacz: Narcyz. Niebezpieczny psychopata, ofiara pedofilki. Włoski profesor psychiatrii zdiagnozował Emmanuela Macrona [VIDEO]

Źródło: defence24.pl