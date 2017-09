Ktoś przypomina Niemcom historię? Znak Polski Walczącej na ulicy Rzeszy w Berlinie

Na berlińskiej Reichstrasse z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej pojawił się znak Polski Walczącej.

Któryś z mieszkających w Berlinie Polaków najwyraźniej postanowił przypomnieć Niemcom, co wydarzyło się 1 września 1939 roku i jakie były tego konsekwencje. Co prawda wątpliwe jest, by symbol Polski Walczącej namalowany na plakacie na jednej z ulic Berlina powiedział coś mieszkającym tam ludziom, ale może okazać się początkiem większej akcji, na wzór #GermanDeathCamps, która narobiła sporo szumu i przypomniała komu trzeba o odpowiedzialności za śmierć milionów ludzi w czasie II Wojny Światowej.

