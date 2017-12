Kukiz bezsilnie o zmianach w ordynacji wyborczej. „Co ja mogę robić? Z czołgiem wyjechać mam na ulicę?” [VIDEO]

Kukiz ostro o PiS-ie i zmianach w ordynacji wyborczej. Polityk i były muzyk był gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie na antenie RMF FM. Lider Kukiz’15 komentował zmiany w ordynacji wyborczej, które planuje wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość. Jak sam twierdził na antenie spowoduje to dualizm władzy.

Głównym tematem rozmowy Mazurka z Kukizem były zmiany w ordynacji wyborczej, planowanej wprowadzić PiS. Lider Kukiz’15 był wyrżnie oburzony i zirytowany opowiada się zdecydowanie przeciwko takiemu pomysłowi.

„Polacy zwrócą uwagę na ordynację wyborczą za kilka lat, gdy się okaże, że przywożą w teczkach pierwszych sekretarzy, takich naczelników miast i gmin itd. Wtedy się dowiedzą.”

„Dowiedzą się, kiedy będą mieli ochotę np. wystartować w wyborach samorządowych, a okaże się, że nie mogą. Będą mogli, ale pod warunkiem, że zapiszą się do partii. Do jednej z dwóch partii!” – mówił zirytowany.

Kukiz dodał także, że jeżeli uda się PiS-owi przeprowadzić tą reformę, to wówczas dojdzie do dualizacji polskiej polityki.

„Obywatele, którzy zechcą wystartować w wyborach samorządowych będą zmuszeni do zapisania się do PiS lub PO. Propozycje sposobu wybierania przedstawicieli, które daje w tej chwili PiS doprowadzą do dualizmu, do dwupartyjności w Polsce” – tłumaczył poirytowany lider Kukiz’15.

W tym momencie wypowiedź Kukiza przerwał Mazurek, który zapytał, co w takiej sytuacji zamierzają zrobić posłowie Kukiz’15?

„A co ja mogę zrobić proszę Pana? Z czołgiem wyjechać na ulicę?” – skomentował zrezygnowany Paweł Kukiz.

Poniżej nagranie z wywiadu z Pawłem Kukizem.

Wolność24/rmf24/ Twitter