Kukiz brutalnie o swoich byłych posłach. „Źli ludzie i uchole jak na policji”. Najbardziej dostało się Andruszkiewiczowi. Zobacz ilu ludzi stracił dotąd

Liderowi Kukiz’15 chyba puszczają nerwy, choć wcześniej deklarował, że szanuje decyzje swoich byłych klubowych kolegów, którzy całkiem niedawno postanowili zmienić swoje preferencje polityczne.

W dzisiejszym wywiadzie dla telewizji internetowej, Paweł Kukiz nie szczędził im gorzkich słów nazywając „złymi ludźmi i ucholami jak na policji”. Najbardziej dostało się Andruszkiewiczowi: „Albo jest schizofrenikiem, albo po prostu do recyklingu”.

Jak przystało na ekstrawertycznego Kukiza, musiał jeszcze dorzucić parę cegieł w stronę byłych posłów Kukiz’15.

Oni poszli po synekury, po stanowiska. I po gwarancję partycypacji we władzy po następnych wyborach. To są źli ludzie — powiedział Kukiz w rozmowie z telewizją wPolsce.pl.

Klub Kukiz’15, dopiero co, poza wspomnianym Adamem Andruszkiewiczem, opuściło wielu posłów.

Tylko w październiku br. z kołem pożegnał się Sylwester Chruszcz, który trafił do klubu poselskiego Wolni i Solidarni, obecnie Porozumienie, gdzie spotkał się z trojgiem starych kolegów z Klubu Kukiz’15: Kornelem Morawieckim, Małgorzatą Zwiercan i Ireneuszem Zyską.

Jak zaznaczył wówczas, próbował poinformować o swojej decyzji przewodniczącego Pawła Kukiza, ale ten nie odebrał telefonu.

Do tej pory zresztą nie są znane przyczyny jego decyzji. Zdecydowanie bardziej rozmowny na temat relacji z Pawłem Kukizem i jego pozycji w kole był sam Adam Andruszkiewicz.

I można tu upatrywać, że to nie tylko poglądy polityczne zaczęły oddalać byłych posłów od swojego lidera, ale być może jego wybuchowy temperament i zbytnia dosadność w słowach, nawet po czasie.

Zapytany, skąd wzięła się chęć opuszczenia przez posłów klubu Kukiz’15 odpowiada:

„Z chęci robienia kariery. Z chęci gwarancji jedynek i dostania się do parlamentu. Przestrzegam Prawo i Sprawiedliwość przed zdrajcami, bo zdrajca zawsze zdrajcą zostanie. To jest tak jak „uchol” na policji” — stwierdził lider.

„Czy pani sobie wyobraża, że ksiądz składa przyrzeczenia itd., a następnie idzie odprawiać mszę w meczecie? Są pewne granice. Przypadku Andruszkiewicza w ogóle nie rozumiem. Przysięgam, że nigdy w życiu nie miałem jakichkolwiek pretensji o sposób głosowania. Nawet w przypadku głosowania na Macierewicza, gdy byłem za odwołaniem ministra. On zagłosował za Macierewiczem i nawet słowa z nim nie zamieniłem w tej sprawie. Taka wolność jaka istnieje w klubie Kukiz’15 nie ma nigdzie. Dlatego tłumaczenie, że będę bardziej wolny w tych „Szybkich i wściekłych”, czy „Wolnych i Solidarnych”, w tym czyśćcu przedpisowskim, to jest absurd” — dodał Kukiz.

Dodajmy przy tym, że obecnie klub Kukiz’15 liczy 31 posłów (dane sejm.gov.pl). Od samego początku jego szeregi opuściło ponad 10 posłów.

Jako pierwszy Paweł Kobyliński (odszedł 21 grudnia 2015 r.) do Nowoczesnej.

Następnie Kornel Morawiecki i Małgorzata Zwiercan (14 kwietnia 2016 r. po słynnym głosowaniu na dwie ręce), później Robert Winnicki (27 kwietnia 2016 r.), Ireneusz Zyska (18 maja 2016 r.), następnie Małgorzata Janowska (8 lutego 2017 r.), która została posłanką na miejsce zmarłego Rafała Wójcikowskiego z Kukiz’15 i pozostała niezrzeszoną.

Natomiast 23 lutego 2017 r. klub opuściły dwie posłanki – Magdalena Błeńska i Anna Siarkowska, zakładając koło poselskie „Republikanie” wraz z Małgorzatą Janowską.

W październiku dołączył do nich Sylwester Chruszcz, a w listopadzie Adam Andruszkiewicz.

Dziś również atmosfera u Kukiza nie jest najlepsza, bo jak podały media, tylko wczoraj w czasie posiedzenie klubu Kukiz’15 zostało wybrane nowe prezydium klubu, po tym jak Jarosław Porwich i Marek Jakubiak zdecydowali, że rezygnują z tych funkcji, gdyż po kilku odejściach zmienił się układ sił w klubie.

No cóż, przywództwo przywództwem, ale patrząc na Pawła Kukiza po dzisiejszym wywiadzie, można rzec, że jego słowa przybierają też coraz bardziej na sile:

„Jeżeli mi wychodzi taki Andruszkiewicz w dniu, kiedy rano PiS po raz kolejny odwala ustawę o penalizacji banderyzmu, a on twierdzi, że ma korzenie narodowe, gdzie tożsamość narodowa jest priorytetem, a wieczorem mówi mi, że jest mu bliżej do Prawa i Sprawiedliwości, to albo jest schizofrenikiem albo po prostu do recyklingu” — powiedział Paweł Kukiz.

Na końcu, co by tu nie napisać, ale z pewnością wypada zamieścić odpowiedź dla Pawła Kukiza, samego zainteresowanego Adama Andruszkiewicza na Twitterze.

Paweł Kukiz na końcu wywiadu o byłym już pośle swojego koła Adamie Andruszkiewiczu.

Barcza, źródło: wpolityce.pl, wolnosc24.pl

