Kukiz ostro o podatkowych pomysłach Gowina. „Czołowy ściemniacz III RP. Głosuje zgodnie z socjalistycznym sznytem PiS”

Paweł Kukiz w mocnych słowach odniósł się do postaci lidera „Polski Razem”, zarzucił mu obłudę i krętactwo. To wszystko przez fakt, że Gowin opowiedział się za kolejnymi podatkami

Jarosław Gowin zapowiadał niedawno założenie nowej partii, która miałaby łączyć w sobie wolnorynkowe postulaty oraz republikańskie pojmowanie państwa i wspólnoty. Oba postulaty będą zapewne trudne do zrealizowania, skoro Gowin jest wicepremierem w rządzie Beaty Szydło.

Gowin lubi się prezentować jako przedstawiciel wolnorynkowej prawicy, spadkobierca republikańskiej tradycji oraz dojrzały, „rozsądny” polityk.

Gdy kilkanaście dni temu zapowiedział powołanie do życia nowej partii, to wielu polityków związanych z ruchem Kukiza oraz partią Korwin-Mikkego odniosło się do tego wyjątkowo sceptycznie zarzucając wicepremierowi obłudę i krętactwo.

Przeczytaj koniecznie: To miał być największy okręt w dziejach. Lotniskowiec zbudowany… Z LODU. Niesamowity projekt z czasów II wojny światowej

Dzisiaj do sprawy odniósł się również Paweł Kukiz, który nazwał Gowina „czołowym ściemniaczem IIIRP”. Powodem było przyjęcie przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Gowina nowego projektu podnoszącego podatki.

Jak podaje Kukiz, chodzi przede wszystkim o podatek ryczałtowy od wynajmu mieszkań i wprowadzający podatek od galerii handlowych.

„Cóż, dla synekur, kasy i spółek tzw.”republikańskie” stronnictwo Gowina gotowe jest uznać, że Marks to był w sumie spoko koleś 🙂Taki klimat…” – zakończył swoją wypowiedź Kukiz

Przeczytaj koniecznie: A może byśmy tak nie kręcili filmu, tylko ratowali dziecko? Dramatyczne sceny z chińskiego blokowiska [VIDEO]

źródło: facebook.pl

Czytaj też: Ożyje handel ze Wschodem? Tak korzystnego porozumienia z Rosją nie było od 15 lat

Zobacz też: Imigracja zarobkowa do Polski dopiero się rozkręca. Przybędą miliony. Już teraz więcej ludzi wysyła od nas pieniądze za granicę niż przysyła

Czytaj też: Sensacyjne ustalenia w sprawie Smoleńska. Rejestrator zapisał gwałtowny wzrost temperatury w samolocie tuż przed katastrofą. Rosjanie nalegali by komisji Millera usunęła to z raportu>