KULSON RZĄDZI. Szał memów w internecie. Policja zaprasza na spotkanie z najsłynniejszym polskim aspirantem [GALERIA]

„Siadaj, Kulson” czy „Siadaj ku..o”? Co powiedział policjant do kobiety podczas zatrzymania na Marszu Niepodległości? Dziś to temat nr 1 w sieci.

Według oficjalnej wersji policji, były to po prostu słowa skierowane do policjanta o pseudonimie „Kulson”.

Wstępne czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości w działaniach policjantów usuwających nielegalne zgromadzenie. Słowa jakie padły, kierowane były nie do kobiety, a do mł. asp. Mateusza „siadaj Kulson”, co potwierdzili obecni na miejscu działań. pic.twitter.com/AeSA5S65iV — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) 12 listopada 2017

Kim jest ten człowiek? Tajemnica ma wyjaśnić się we wtorek. Warszawska policja zaprasza o godzinie 11 na briefing prasowy z najsłynniejszym polskim aspirantem. Póki co, sieć oszalała na punkcie Kulsona. Tylu memów i komentarzy nie było od dawna. Poniżej niektóre z nich.

opozycja ma nowy plan

i nawet znalazła już swoją nową ofiarę 😁😁#Kulson#opozycja pic.twitter.com/kbPFEhFBF3 — Daga (@daguuniaa) 12 listopada 2017

ponoc w obronie Kulsona ruszyły protesty w każdym większym mieście#Kulson pic.twitter.com/jTFvBBsVqp — Daga (@daguuniaa) 12 listopada 2017

