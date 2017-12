Łapiński ujawnia, po co było zwołane poranne spotkanie u prezydenta

Prezydencki rzecznik, Krzysztof Łapiński zabrał głos w sprawie spotkania w Pałacu Prezydenckim. Wzięli w nim udział: Jarosław Kaczyński, Beata Szydło i marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Spotkanie trwało nieco ponad godzinę. Łapiński stwierdził, że Andrzej Duda liczy na szybkie zamknięcie tematu rekonstrukcji rządu. Nie są znane ustalenia spotkania.

Z inicjatywą spotkania w Pałacu Prezydenckim wyszedł sam Andrzej Duda. Jednym z głównych tematów miała być planowana już od dawna rekonstrukcja rządu.

Na spotkaniu, oprócz zapowiedzianych wcześniej Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło, pojawił się również Marek Kuchciński.

Prezydencki minister, Andrzej Dera powiedział dziennikarzom, że wkrótce zostanie wydany komunikat informujący o treści prowadzonych rozmów. Dodał, że należy wykazać się cierpliwością. Chodzi ostateczną decyzje co do kształtu rekonstrukcji rządu.

Łapiński oświadczył po spotkaniu, że: Pan prezydent wyraził oczekiwanie, by temat rekonstrukcji został zamknięty tak szybko, jak to jest możliwe, żeby przeciąż wszelkie spekulacje medialne, co do tej kwestii. Potwierdził, że dalsze informacje pojawią się w najbliższym czasie.

Wciąż nie jest jasny los Beaty Szydło. Wieczorem ma odbyć się spotkanie Komitetu politycznego PiS, gdzie według Ryszarda Terleckiego, zapadnie ostateczne decyzja.

Pojawiły się fałszywe informacje, że spotkanie odwołano.

Źródło: PAP