Lekarze alarmują: jeden z najpopularniejszych środków przeciwbólowych jest odpowiedzialny za bezpłodność. Masz go w swojej apteczce

Dla wielu osób ta informacja może okazać się szokująca. Lekarze stwierdzili, że jeden z najpopularniejszych środków przeciwbólowych może odpowiadać za bezpłodność. Chodzi o ibuprofen, substancję, która znajduje się m.in. w Ibupromie, Nurofenie czy Acatarze. Naukowcy twierdzą, że na ostateczne potwierdzenie tej tezy potrzeba dalszych badań, jednakże zebrane dotychczas wyniki nie napawają optymizmem.

Ibuprofen to niesteroidowy lek przeciwzapalny. Jest bardzo często wykorzystywany w najróżniejszych środkach bólowych. Obok paracetamolu stanowi podstawową substancję do walki z bólem.

Działa umiarkowanie szybko, ulgę można odczuć po ok. 30 minutach od zażycia preparatu. Substancja nie gromadzi się w organizmie i jest wydalana z moczem. Okazuje się jednak, że jej stosowanie może być niebezpieczne.

Dotyczy to szczególnie młodych mężczyzn. Wieloletnie badania, których wyniki zostały opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences, wskazują, że ibuprofen może powodować bezpłodność.

U niektórych osób stosowanie ibuprofenu może wywołać hipogonadyzm, czyli defekt układu rozrodczego. W tym przypadku chodzi o dysfunkcje jąder, które przestają produkować hormony, w tym testosteron.

W efekcie zaburzenie może doprowadzić do bezpłodności. Oznaki pojawienia się hipogonadyzm są widoczne na twarzy, która wydaje się starsza niż w rzeczywistości. Lekarze uważają, że by w pełni potwierdzić przypuszczenia, potrzebne są dalsze testy.

Inne badania również wskazują, że leki przeciwbólowe mogą mieć destrukcyjny wpływ na płodność człowieka. Popularny paracetamol ma opóźniać wejście w stan ojcostwa.

Naukowcy podkreślają, że leki należy stosować z rozwagą i zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na ulotkach. Warto też słuchać się lekarzy i nie leczyć na własną rękę.

Źródło: bezprawnik.pl