„Licencja na zabijanie”. Brytyjski rząd kazał wyeliminować własnych obywateli podejrzanych o kontakty z ISIS. Szokujące wyznanie ministra

Gavin Williamson, minister obrony Wielkiej Brytanii wypowiedział się w sprawie członków ISIS pochodzenia brytyjskiego. Według przecieków na Bliskim Wschodzie wciąż znajduje się ok. 270 brytyjskich obywateli. Walczą w szeregach tzw. państwa islamskiego i innych organizacji terrorystycznych.

Szef brytyjskiego MON został zapytany, czy nie uważa, aby część obywateli brytyjskich mogła wrócić do domów? Williamson odpowiedział, że nie ufa żadnym terrorystom. Nie ma dla niego znacznie czy dana osoba pochodzi z Wielkiej Brytanii, czy z innego kraju.

Jego zdaniem martwy terrorysta nie może zaszkodzić Wielkiej Brytanii. Williamson zdecydował o zintensyfikowaniu ataków lotniczych, które mają na celu wyeliminowanie obywateli brytyjskich walczących po stronie organizacji terrorystycznych.

Nienawidzą naszych wartości, nienawidzą tego, że Wielka Brytania jest przykładem demokracji i tolerancji na świecie– dodał Willimason. Szef MON uznał wszystkich Brytyjczyków, którzy walczą po stronie terrorystów, za duże zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

Już wcześniej brytyjskie służby specjalne, komandosi SAS oraz siły powietrzne otrzymały rozkaz eliminowania obywateli Wielkiej Brytanii, którzy zostali uznani za terrorystów. Stworzono nawet specjalną listę. Do tej pory udało się zabić ok. 130 ludzi.

Na wyspach pojawiają się jednak głosy, by wpuścić do kraju osoby, które przyznają się do współpracy z islamistami i wyrażą skruchę. Część osób uważa, że powinny one być osądzone za swoje czyny. Zamiast wyroków śmierci państwo powinno zająć się ich reintegracją.

Według krytyków polityki Williamson wielu młodych ludzi miało udać się na Bliski Wschód z naiwnych pobudek. Nie zasługują na śmierć.

Minister obrony uważa, że żaden z brytyjskich terrorystów nie ma prawa powrotu do domu. Współpraca z islamistami jest równoznaczna z wyrokiem śmierci.

Źródło: www.express.co.uk

