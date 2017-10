Liderka niemieckiej prawicy: „Margaret Thatcher to mój wzór do naśladowania”

Alice Weidel, liderka niemieckiej partii prawicowej AfD oświadczyła, że wzór dla niej stanowi brytyjska premier Margaret Thatcher. Podkreśliła przy tym, iż ta postawiła na nogi kraj w momencie w którym chylił się ku zapaści gospodarczej.

W wywiadzie udzielonemu gazecie Bild am Sonntag, Weidel powiedziała, że jej partia po tym jak dostała się do parlamentu otrzymując niemal 13 procent głosów przygotowuje się do dołączenia do rządowej koalicji w 2021 roku.

To może być moment przełomowy biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie partie głównego nurtu stanowczo odcięły się od jakiejkolwiek współpracy z AfD. Sama Weidel podkreśla, że w długoterminowych planach partii jest czynne partycypowanie w kształtowaniu polityki Niemiec a przykład rządów Żelaznej Damy w Wielkiej Brytanii okazał się być niezwykle pomocny.

Margaret Thatcher jest moim politycznym wzorem do naśladowania. Przejęła Wielką Brytanię kiedy kraj był w ekonomicznej zapaści i odbudowała go na nowo – mówiła chwaląc zdolność ówczesnej premier do płynięcia pod prąd, gdy było to konieczne.

Weidel zastąpiła na stanowisku lidera partii Frauke Petry, która założyła nową partię obiecując bardziej stonowaną politykę.

