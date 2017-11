LOT uruchamia najdłuższe połączenie w swojej historii. Zobacz dokąd. „Boeing będzie miał do pokonania aż 11 tysięcy kilometrów”

To prawdziwa rewolucja dla Polskich Linii Lotniczych LOT. O dziś przez przez cały sezon zimowy przewoźnik będzie latał z Warszawy do Panamy i Brazylii.

W sumie LOT uruchomi w zimie 6 połączeń czarterowych. Inauguracja połączenia do Brazylii została zaplanowana na 2 listopad, czyli zaraz po dniu Wszystkich Świętych. Pierwszy rejs do Panamy odbędzie się 25 grudnia.

Pokonanie prawie 11 tys. km z Warszawy do Rio de Janeiro na pokładzie samolotu Boeing 787 potrwa 13 godz.i 10 minut.

Dokładnie tyle samo czasu pasażerowie spędzą w samolocie polskiego przewoźnika w drodze do Panamy.

Oprócz tego w sezonie zimowym 2017/2018, czyli od końca października br. do końca marca przyszłego roku, LOT zabierze turystów z Polski także do Meksyku, na Kubę, do Wietnamu i Tajlandii.

Nowa oferta rejsów czarterowych to wynik umowy, którą LOT podpisał z jednym z touroperatorów.

W ramach rozkładu zimowego 2017/2018 LOT będzie wykonywał ponad 50 rejsów czarterowych miesięcznie. Obecna umowa z biurem podróży obowiązuje do końca marca 2018 r.

Potem przeznaczony do operacji czarterowych Boeing 787 wróci do regularnej siatki połączeń LOT-u.

źródło: IAR

