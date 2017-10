Łukaszenka się buntuje. Zażądał rozwiązania ważnej organizacji międzynarodowej [VIDEO]

Krótko trwała miłość Łukaszenki z Putinem. Lawirujący pomiędzy Unią a Rosją prezydent Białorusi znowu zaczyna podnosić głowę.

Na szczycie Wspólnoty Niepodległych Państw w Soczi, Łukaszenka poddał w wątpliwość sens istnienia tej Wspólnoty.

WNP jest faktycznie obecnie martwym ciałem. To dawno zauważył Łukaszenka i wezwał do reformy albo likwidacji tego gremium, mówiąc, że nawet jeśli przywódcy coś uchwalą to i tak nie jest to realizowane.

Dwustronnego spotkania Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką nie było.

– WNP jest dziś głównie związkiem symboliczno-formalnym – powiedział politolog Andrej Jahorau.

To nie pierwsza nieprzyjemna wiadomość dla Moskwy ze strony Mińska. Łukaszenka prawdopodobnie po raz pierwszy wybierze się do Brukseli na spotkanie Wschodniego Partnerstwa. Prezydent Putin ma prawo irytować się.