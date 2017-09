Macron i Merkel spotkają się w czwartek, by rozmawiać o przyszłości UE. Pani kanclerz docenia „wigor i pasję” francuskiego prezydenta

Prezydent Francji Emmanuel Macron spotka się w czwartek po południu w Tallinnie z niemiecką kanclerz Angelą Merkel; przy okazji szczytu UE w estońskiej stolicy będą rozmawiać o propozycjach strony francuskiej dotyczących przyszłości Unii – pisze w środę AFP.

Agencja, powołując się na Pałac Elizejski, informuje, że przebywający obecnie w Lyonie prezydent Macron zdecydował o skróceniu tej wizyty, by wcześniej przybyć do Tallinna w celu odbycia rozmowy z niemiecką kanclerz.

Poinformowano, że z propozycją spotkania wyszła strona niemiecka.

Po dwustronnej rozmowie przywódcy Francji i Niemiec spotkają się wieczorem z pozostałymi szefami państw i rządów krajów UE na nieformalnej kolacji.

W Tallinnie odbędzie się szczyt UE; w piątek przywódcy mają dyskutować o cyfryzacji, ale także o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed UE, głównie w kontekście Brexitu – pisze AFP.

Będzie to również pierwsza możliwość do wymiany poglądów po niemieckich wyborach, które potwierdziły przywództwo Merkel oraz do odniesienia się do koncepcji dotyczących przyszłości Wspólnoty, które przedstawił we wtorek Macron.

-„Pani kanclerz ocenia pozytywnie fakt, że francuski prezydent przemawiał z takim wigorem, z taką dozą europejskiej pasji” – powiedział Seibert na cotygodniowej konferencji prasowej w Berlinie.

Rzecznik zastrzegł, że na ocenę konkretnych propozycji jest jeszcze za wcześnie.

-„Jesteśmy otwarci na cały pakiet i chcemy mu się dokładnie przyjrzeć. Nie skłonicie mnie państwo do oceny poszczególnych propozycji, ponieważ uważam, że na to jest jeszcze za wcześnie” – powiedział Seibert dziennikarzom.

Jak podkreślił, „bogate w treści” przemówienie Macrona „ożywi” dyskusję europejską o przyszłości Unii. Seibert odmówił ustosunkowania się do konkretnych propozycji powołania ministra finansów dla strefy euro oraz stworzenia odrębnego budżetu dla eurolandu.

Francuski prezydent na paryskiej Sorbonie mówił m.in. o wzmocnieniu Unii w wymiarze obrony i bezpieczeństwa, wspólnym budżecie obronnym, europejskim urzędzie azylowym oraz budżecie dla strefy euro.

