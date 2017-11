„Maluch” dla Toma Hanksa już w Ameryce. O akcji Polki z Bielska-Białej informuje nawet BBC [VIDEO]

Auto dla Toma Hanksa jest już w Los Angeles i zmierza do rezydencji słynnego aktora. O akcji zorganizowanej przez Monikę Jaskólską z Bielska-Białej informują światowe media.

Brytyjskie BBC opublikowało nagranie informujące o historii zakupu i remontu „Malucha” dla Hanksa. Aktor cieszy się nami, że już niedługo usiądzie za kierownicą Polskiego Fiata 126p. Nagranie pokazuje też życzenia Hanksa dla Moniki Jaskólskiej z okazji urodzinm, w czasie których zaśpiewał on po polsku „Sto lat”.

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od zdjęcia, które gwiazdor zrobił sobie rok temu przy egzemplarzu Fiata 126p w Budapeszcie. Zamieścił je na Twitterze z podpisem: „Jestem taki podekscytowany swoim nowym samochodem!”.

Jego życzenie postawiła spełnić Monika Jaskólska. Chociaż nie wiedziała czy aktor żartuje, czy nie rozpoczęła zbiórkę funduszy na zakup i remont „Malucha”. Za Fiata zapłacił kierowca rajdowy Rafał Sonik.

Tom Hanks szybko dowiedział się o akcji. Ucieszył się z prezentu i w zamian zadeklarował wsparcie finansowe akcji charytatywnej „Nie wypada nie pomagać”.

Jak wynika z fejsbukowego profilu pani Moniki wczoraj „Maluch” został zapakowany do polskiego samolotu i poleciał do Los Angeles. jest już w drodze do rezydencji aktora.

