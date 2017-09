Małżeństwu z Lublina udało się uciec ze zrujnowanej przez Irmę karaibskiej wyspy. „W ostatniej chwili. Nadciąga kolejny huragan”

Sylwia i Tomasz Wierzchowscy z Lublina, którzy pojechali w podróż poślubna na Karaiby, mieli dużo szczęścia. Po wielu dniach koczowania na doszczętnie zniszczonej przez huragan wyspie Sint Maarten, udało się im opuścić tą część Karaibów. Tuż przed nadejściem kolejnego huraganu – Jose.

Wierzchowscy 1 września wyjechali w podróż poślubną. Nikt nie informował jeszcze wtedy w Europie o możliwości uderzenia huraganu potężnej Irmy. O tym, że istnieje takie ryzyko małżonkowie dowiedzieli się po raz pierwszy po wylądowaniu na Sint Maarten.

Próby zarezerwowania wcześniejszego wylotu z wyspy spełzły na niczym. Turyści, którzy wcześniej dowiedzieli się o nadejściu Irmy, masowo opuszczali już Sint Maarten. Wierzchowscy musieli stawić czoła kataklizmowi.

„Gdy huragan uderzył, schronili się w hotelowej łazience. Spędzili w niej 20 godzin. Nie mieliśmy z nimi wtedy żadnego kontaktu” – mówiła w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim siostra Tomasza, lubelskiego adwokata.

Wierzchowscy przetrwali nawałnicę, ale hotel był zrujnowany. To, co ocalało, padło łupem band szabrujących wyspę, w tym skazańców z miejscowego więzienia. Brakowało wody i żywności. Wierzchowscy przedostali się w końcu na lotnisko, gdzie koczowali dwa dni. Ponieważ przestrzeń była zamknięta dla samolotów rejsowych, mogli tylko liczyć na ewakuację wojskowym samolotem.

Na jedną z nocy wrócili do hotelu, by w wyspać się w łóżku. Tomasz spał z nożem pod poduszką na wypadek, gdyby do hotelu wtargnęła banda rabusi. Szczęśliwie nic takiego nie nastąpiło. W końcu małżonkom udało się dostać na pokład samolotu lecącego na francuską Martynikę.

Na Sint Marteen zostało jeszcze sześciu polskich obywateli. W ich ewakuacji polskiemu MSZ pomagają konsulowie Holandii i Francji, dwóch krajów, między które podzielona jest ta wyspa. Jest nadzieja, że uda się ich ewakuować przed nadejściem kolejnego huraganu – Jose.

