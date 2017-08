Mamy twardy dowód na to, że Komisja Europejska nie ma prawa mieszać się w sprawy polskiego sądownictwa

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski na swoim twitterze zamieścił pismo Komisji Europejskiej, będącej odpowiedzią na wiele petycji polskich sędziów z prośbami o interwencje. Odpowiedź KE jest jednoznaczna. Komisja nie ma kompetencji do zajmowania się sprawami sędziów, które są w gestii prawa krajowego.

Poniżej pismno KE wraz z tłumaczeniem.

19/06/2008

REPLY TO MASS PETITION FROM THE POLISH JUDGES

ODPOWIEDŹ NA WIELE PETYCJI OD POLSKICH SĘDZIÓW

The commission received in May 2008 over 800 messages entitled as petition and raising the issue of proper status of judges in Poland.

Komisja otrzymała w maju 2008 r. ponad 800 pism będących petycjami, które dotyczyły problemu statusu sędziów w Polsce.

The Commission has given the messages due consideration, but must regrettably inform the senders that the commission cannot take action in domestic cases.

Komisja rozważyła te petycje, ale musi z żalem poinformawać nadawców, że komisja nie może podjąc żadnych działań w przypadku spraw krajowych.

Under the Treaty establishing the European Community and the Treaty of European Union does has not any general power to intervene in indivudual cases relating to problems in general adminstration or inefficiency of the judical system.

Traktat ustanawiajacy Europejską Wspólnotę i Traktat ustanawiajacy Europejską Unię nie dają żadnej ogólnej władzy do interweniowania w indywidualnych sprawach dotyczących problemów ogólnego zarządzania lub nieskuteczności systemu prawnego.

In particular, the Commission cannot assess either the domestic law regulating the administrative supervision over the coutrs by Ministry of Justice, or the issuses regarding the judges’ salaries, since both topics have no links to the Community law.

W szczególności Komisja nie ma prawa oceniać krajowe prawo regulujące administracyjny nadzór nad sądami przez ministerstwo sprawiedliwości lub spraw dotyczących zarobków sędziów, ponieważ obie sprawy nie są powiazane z unijnym prawem.

Źródłó: twitter Janusz Saryusz-Wolski