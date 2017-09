Marek Jakubiak: „Zróbmy w Polsce El Dorado dla przedsiębiorców.” Zobacz co proponuje polityk klubu Kukiz’15

W swoim najnowszym wpisie na Facebooku Marek Jakubiak proponuje: „Zróbmy w Polsce El Dorado dla przedsiębiorców”. Warto przeczytać co ma do powiedzenia polityk i jednocześnie przedsiębiorca na temat barier w rozwoju gospodarczym Polski.

„Chcę jasno powiedzieć, że tu nie chodzi o mówienie, a o robienie” – zaczął swój wpis poseł Jakubiak.

Zobacz też: Niemiecki minister dostał olśnienia: „Nasze wspaniałomyślne, wysokie świadczenia zasysają imigrantów.” Zobacz ile darmowej kasy dostaje imigrant w RFN

„Jeśli nie zmienimy tego skomplikowanego życia przedsiębiorców, tej codzienności, z którą się zmagamy, to zostaniemy zaściankiem Europy. Z Zachodem możemy walczyć jedynie konkurencyjnością na rynku. Jeżeli już teraz wszystko, co polskie przeszkadza Europie, bo jest konkurencyjne, to zróbmy w Polsce El Dorado dla przedsiębiorców.

Nie chodzi o budowanie dworu wokół rządu, ale o to, żeby przepisy były nieskomplikowane. Chodzi o to, by ustawę o CIT zamienić na ustawę o podatku obligatoryjnym przychodowym. I wtedy przedsiębiorcom nie trzeba będzie pomagać. A nic się nie dzieje nadal w tym zakresie.

Strefy ekonomiczne są w Polsce niepotrzebne. Ale traktowanie przedsiębiorców w sposób, jaki traktuje się ich w strefach ekonomicznych, jest jak najbardziej pożądany. To oczywiście jest niezbędne.

Dzisiaj nie ma innego rozwiązania jak to, by zlikwidować całkiem podatek CIT i wprowadzić pro-rozwojowy podatek przychodowy w wysokości 1 proc.

Zobacz też: Huragan Irma pustoszy Kubę. Stolica Hawana na trasie cyklonu. „Straty są olbrzymie”

W Sejmie też mamy przedsiębiorców. Ja też jestem przedsiębiorcą. I ja często mówię jak do ściany. Mówię wyraźnie o problemach przedsiębiorców i artykułuję jasno te kłopoty, jakie mamy przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Mówię o tym podczas posiedzeń komisji sejmowych, jest także cały zespół parlamentarny do spraw wspierania przedsiębiorczości. Przychodzą tam ministrowie, przychodzi pan wicepremier Mateusz Morawiecki. I samo mówienie o problemach nic nie daje”

Jan Bodkakowski