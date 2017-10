Marylin Manson przygnieciony w czasie koncertu przez metalową konstrukcję. Jest w szpitalu [VIDEO]

W czasie koncertu w Manhattan Center Hammerstein Ballroom w Nowym Jorku na wokalistę Marylina Mansona zawaliła się metalowa konstrukcja, przedstawiająca dwa pistolety. Poważnie ranny 48-letni muzyk został przewieziony do szpitala.

Marilyn Manson wyruszył w amerykańską trasę koncertową, promującą album „Heaven Upside Down”, który ma ukazać się 6 października. Od początku była dla niego pechowa. Już podczas drugiego koncertu który miał miejsce w Pittsburghu muzyk spadł z podestu i uderzył się o barierki. Ochroniarze pomogli mu wstać. Artysta kulejąc zszedł za kulisy, a zdezorientowany zespół przestał grać.

Manson poinformował wówczas, że złamał nogę w kostce. Nie odwołał jednak trasy. I to był błąd. To, co wydarzyło się w Nowym Jorku może rodzić podejrzenia, że nad artystą wisi jakieś fatum. Najprawdopodobniej będzie musiał odwołać trasę koncertową w USA.

Na nagraniu widać Mansona po lewej stronie sceny, dokładnie w tym miejscu, na które upada konstrukcja.

