Marzenia politpoprawnych szaleńców. Brytyjska Partia Pracy przedstawiła warunki udziału w swojej konferencji

Młodzieżówka brytyjskiej Partii Pracy organizuje konferencję dla członków ugrupowania. Poprzeczka została zawieszona wysoko.

Labourzyści pod szefostwem Jeremiego Corbyna przesunęli się na tak na lewo, że partii nie rozpoznają już nawet starzy członkowie.

Corbyn przez całe swoje życie nigdy nie pracował i był tylko działaczem – najpierw związkowym, a potem partyjnym. Od zawsze deklarował się jako socjalista z ciągotami do komunizmu, za co opłacał go nawet Związek Radziecki.

Od kiedy w 2015 roku objął szefostwo Partii Pracy, jego ugrupowanie w praktyce stało się lewackie, ale notuje sukcesy. Przyciągnęło nowych członków i uzyskało bardzo dobry wynik w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Niegdyś socjaldemokratyczne ugrupowanie oprócz swych tradycyjnych postulatów upaństwowienia wszystkiego co się da, grabienia prywatnych pieniędzy i rozdawania ich, teraz jeszcze broni przed prześladowaniem różne mniejszości, które czasami są nawet większościami – jak kobiety.

W marcu partyjna młodzieżówka organizuje w Londynie zlot „Konferencja Równości Młodych Laburzystów”. Mogą w niej wziąć udział członkowie partii poniżej 27. roku życia.

Ale to nie jedyny warunek który muszą spełniać. Muszą być z grupy określonej jako BAME – angielski skrót od murzyn, Azjata i mniejszości etniczne. Trzeba być także członkiem społeczności LGBTRTVAGD, czy jak to tam leci oraz kaleką i kobietą.

Jak widać nie łatwo spełnić stawiane warunki. Oczywiście można próbować się załapać na konferencję.

Najłatwiej zostać zmiennopłciowym. Kolor skóry można też sobie załatwić, jak dowodzi tego przykład Amerykanki Rachel Dolezal – córki Niemki i Czecha, która zrobiła sobie to co Michael Jackson, tylko w drugą stronę i została murzyńską działaczką.

Można też zostać kaleką – wystarczy się zdrowo jeb..ć w łeb.

