Masowy protest francuskich policjantów przeciw bezkarności atakujących ich napastników. „Oni nigdy nie idą do więzienia”. Wściekłość funkcjonariuszy po serii brutalnych noworocznych napadów [VIDEO]

W Champigny-sur-Marne i innych miastach Francji policjanci z branżowego związku zawodowego protestowali we wtorek przeciwko pobiciu dwojga funkcjonariuszy w imigranckim getcie na południowo-wschodnich przedmieściach Paryża, domagając się kary dla sprawców.

Policyjni związkowcy przed merostwem w Champigny-sur-Marne mieli ze sobą hasła: „Żądamy surowszych kar dla sprawców ataków na policjantów!”, „Muszą iść za kratki!”.

Jak podaje portal europe1, na apel związkowców protesty odbyły się też w innych miejscowościach: w Lille, Tuluzie i Bordeaux oraz Saint-Etienne i Grenoble.

Według policjantów sprawcy pobić funkcjonariuszy prawie nigdy nie idą do więzienia, chyba że funkcjonariusz został zabity. „Nic się nie zmienia – twierdzi Frederic Lagache ze związku zawodowego Alliance. – Za każdym razem, kiedy pojawią się przypadki nagłośnione w mediach, słyszymy to samo od wszystkich prezydentów, którzy obiecują twarde sankcje, ale nic się nie zmienia!”.

W Champigny-sur-Marne w noc sylwestrową agresywny tłum brutalnie pobił dwoje francuskich policjantów usiłujących interweniować, gdy kilka osób próbowało wtargnąć na prywatne przyjęcie. W wyniku starć policjantka ma obrażenia twarzy, a jej kolega złamany nos. Film z zajścia, opublikowany w mediach społecznościowych, wywołał falę oburzenia. Prezydent Emmanuel Macron potępił na Twitterze incydent, określając go jako „tchórzliwy, kryminalny lincz”. Zapewnił, że winni zostaną odnalezieni i ukarani. We wtorek ponownie zdarzenie w Champigny potępił szef francuskiego MSW Gerard Collomb.

W sumie według francuskiego MSW we Francji w nocy z niedzieli na poniedziałek zostało rannych ośmiu policjantów oraz trzech wojskowych i czterech żandarmów, spalono ponad tysiąc pojazdów, a aresztowano ponad 500 osób. Do zapewnienia spokoju w ostatni dzień roku zmobilizowano ok. 140 tys. funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa.(PAP)

Poniżej szokujące nagrania z sylwestrowej nocy we Francji:

