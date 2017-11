Max Kolonko ostro przejechał się po PiS-ie. „Władza przychodzi, po raz kolejny Wam reglamentuje Wasze życie” [VIDEO]

Mariusz Max Kolonko w ostatnim czasie coraz ostrzej uderza w rządu Beaty Szydło. Komentatorowi życia politycznego nie podobają się przede wszystkim antywolnościowe pomysły PiS-u.

Tym razem swoje nowe nagranie Kolonko poświęcił forsowanemu przez związki zawodowe pomysłowi zakazu handlu w niedziele…ale tylko dwie w miesiącu.

Zobacz także: To będzie prawdziwa rewolucja! Zakaz handlu będzie ostrzejszy niż się spodziewaliśmy. Za jego złamanie grożą ogromne kary

Władza przychodzi, po raz kolejny Wam reglamentuje Wasze życie. Kaczyński jest jak taki doktorek, przychodzi i mówi: pani Beato, pani im da telewizorek, niech oglądają TVP – zaczął Kolonko.

Człowiek chce zarabiać pieniądze, chce być przedsiębiorczy, ale władza mówi nie, ja wiem co jest dla Ciebie dobre. Pastyleczka, pigułeczka, propaganda TVP, oglądaj to i auf wider zein – komentuje nowy pomysł o zakazie handlu w co drugą niedzielę Kolonko.

Zobacz też: Jak rządy i media manipulują statystykami dotyczącymi bezrobocia? Wyjaśniamy na przykładzie USA

Ja zarabiałem w czasach studenckich w Polsce 20 dolarów tygodniowo, teraz studenci zarabiają 50 dolarów (…) Tylko, że związki zawodowe chcą wziąć jeszcze więcej pieniędzy – dodaje publicysta.