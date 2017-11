Miarka się przebrała! Polacy szykują pozew przeciw Verhofstadtowi za skandaliczne słowa o uczestnikach Marszu Niepodległości [VIDEO]

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiedział pozew po wypowiedzi szefa liberałów Guy’a Verhofstadta podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Chodzi o słowa, że 11 listopada „na ulice Warszawy wyszło kilka tysięcy faszystów”. „To atak na wszystkich Polaków” – stwierdził Robert Bąkiewicz.

– Na tę chwilę odpowiadam, że tak – stwierdził w wypowiedzi dla mediów prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz pytany, czy stowarzyszenie wejdzie na drogę prawą w sprawie wypowiedzi szefa liberałów w Parlamencie Europejskim Guy Verhofstadta. – To jest po prostu niedopuszczalne, to co się dzieje na Zachodzie – stwierdził.

Szef Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy w Parlamencie Europejskim, Guy Verhofstadt, zwrócił się do KE podczas środowej debaty w PE, aby uruchomiła art. 7 unijnego traktatu wobec Polski.

Nawiązał też do Marszu Niepodległości. „Na ulice Warszawy wyszło kilka tysięcy faszystów, neonazistów, białych suprematystów. (…) Marsz ten miał miejsce 300 kilometrów od obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To nie powinno nigdy wydarzyć się w Europie” – argumentował.

Odnosząc się do tego Bąkiewicz, że „tego typu wypowiedzi są niedopuszczalne, bo są atakiem na wszystkich Polaków”.

Pytany, czy stowarzyszenie wejdzie na drogę prawą po wypowiedzi Verhofstadta, odparł: „Na tę chwilę odpowiadam, że tak”. „Mówią to już nie media, nie jakieś osoby postronne, ale mówią to po prostu politycy – dodaje prezes.

– Powielają kłamstwa, stereotypy” – podkreślił. „My się na to nie godzimy, bo tak naprawdę w tej chwili to bije w nas wszystkich, w Polaków” – mówi dalej Bąkiewicz.

Podkreślił, że w tegorocznym marszu, „uczestniczyły i dzieci i osoby starsze”.

– „Mnie to strasznie oburza, dlatego że osobiście szła ze mną moja córka. W tym kontekście moja córka jest faszystką, czy też nazistką, jeśli to jest marsz nazistów” – stwierdził Bąkiewicz.

– „Nie możemy sobie na to pozwolić, że takie oskarżenia w stosunku do nas będą wypowiadane bezkarnie” – podkreślił.

Bąkiewicz jeszcze wcześniej w porannej audycji „Polskiego Radia 24” mówił, że „jeżeli ktoś mówi, że na Marszu Niepodległości byli faszyści i naziści, to powinien za to odpowiedzieć”. „Przygotowujemy się do procesów” – zapowiedział prezes Robert Bąkiewicz.

Poniżej film z tłumaczeniem wypowiedzi Verhofstadta:

(PAP)



