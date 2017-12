Michalkiewicz bezlitośnie masakruje Morawieckiego! „Dobrze się to nie zaczyna. Nie podzielam optymizmu”

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia publicysta „Najwyższego Czasu!” Stanisław Michalkiewicz był gościem Radia Wnet. W programie mówił między innymi o uruchomieniu art. 7 wobec Polski,

O działaniach Komisji Europejskiej wobec Polski:

Tego się trzeba było spodziewać. Na początku 2016 roku, kiedy nowy rząd nie zdążył jeszcze nic zrobić, KE wszczęła wobec Polski bezprecedensową sprawdzania stanu demokracji (…) Ta procedura jak już została wszczęta to musi się jakoś rozwijać.

Widać, że Niemcy nie chcą zrezygnować z wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza po deklaracji Donalda Trumpa, że idea Trójmorza bardzo mu się podoba – dodawał Michalkiewicz.

O rządach Morawieckiego:

Dobrze się to nie zaczyna. Po rozmowie z Macronem Morawiecki oświadczył, że ta rozmowa była dobra. Jak dobra, kiedy dzień później prezydent Macron z kanclerz Merkel udzielili poparcia

Zaś o rozmowach z brytyjską premier Michalkiewicz mówił tak: Premier Morawiecki powiedział, że wymieniliśmy poglądy. W języku dyplomatycznym nie oznacza to, że uzgodniliśmy coś. Jeżeli jest komunikat, że rozmowy przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia to w przełożeniu na język ludzki oznacza: nie uzgodniliśmy niczego, tylko żeśmy się zrozumieli.

Nie podzielam optymizmu w sprawie premierostwa Morawieckiego. Nic na razie nie zapowiada sukcesu. On ma trudną sytuację. Pan ma Morawiecki ma mnóstwo ciekawych planów, na szczęście o niektórych szybko zapomina, bo drogo by nas to kosztowało – mówił Michalkiewicz.