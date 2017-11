Miły gest na 11 listopada. Pracownicy amerykańskiej ambasady nagrali film życzeniami dla Polaków z okazji Święta Niepodległości [VIDEO]

Z okazji obchodów Święta Niepodległości, personel ambasady amerykańskiej postanowił zrobić Polakom drobny prezent i nagrać okolicznościowy filmik, w którym to podzielił się informacjami na temat tego, co najbardziej przypadło im do gustu w naszym kraju.

W nagraniu wzięli udział ambasador USA, Paul Jones wraz z pracownikami placówki. Każdy z występujących dyplomatów opowiadał na temat tego, co najbardziej podoba mu się w Polsce. Padały najróżniejsze odpowiedzi. Obok sympatii do samych Polaków pojawiła się też jak nie trudno zgadnąć słabość do polskiej kuchni.

Gołąbki są pycha! – mówi jedna z pracowniczek ambasady. I kapuśniak! – dodaje jej kolega.

Dzisiejszego dnia odbywają się uroczystości z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które zgromadzą najwyższych oficjeli w kraju. W Warszawie będzie mieć miejsce również największa manifestacja patriotyczna w Europie, czyli Marsz Niepodległości.

