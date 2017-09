Mocne! Brutalna interwencja w Bytowie. Policjant rzucił się na agresywnego mężczyznę [VIDEO]

Do niejednoznacznej interwencji doszło w Bytowie. Funkcjonariusz policji rzucił się na podejrzanego i powalił mężczyznę na ziemię. Potem przez dłuższy czas trzymał go żeliwnym obezwładniającym uścisku. Całe zdarzenie nagrano i rozpowszechniono na portalu YouTube.

Interwencję policji na ulicy Mierosławskiego w Bytowie opisał „Dziennik Bałtycki”. Całość nagrał przypadkowy świadek. Filmik trwa około 5 minut, ale jest zmontowany z kilku różnych ujęć. I ten montaż daje dużo do myślenia.

Czytaj też: „Silnik leciał kilkadziesiąt metrów”. Szokujące zderzenie aut w Malborku [VIDEO]

Jest tendencyjny i kiedy policjant jest słownie obrażany i popychany nagle obraz zanika i znów pokazuje biednego rowerzystę, który zwyzywał policjant i go popychał jako biedna niewinną ofiarę.

Na początku nagrania widać radiowóz oraz policjanta stojącego z grupką osób. Przez chwilę funkcjonariusz rozmawia z jednym z mężczyzn stara się doprowadzić go do samochodu.

Ten jest jednak bardzo agresywny, szarpie się, wyzywa policjant od najstarszego zawodu świat. Wtedy nagle, jak wspomnieliśmy wcześniej tendencyjnie nagranie się urywa.

Po chwili widzimy już policjanta, który leży na mężczyźnie na pobliskim trawniku. Próbuje założyć mu kajdanki, ale nie daje rady. Bardzo w tym przeszkadza mu agresywny rowerzysta. Wokół gromadzą się gapie, którzy nagrywają interwencję.

W pewnym momencie funkcjonariusz przytrzymuje podejrzanego w obezwładniającym, żeliwnym uścisku. Chwyt jest skuteczny, ale widać na nagraniu, że mężczyzna dusi się. Krzyczy, żeby go puścić. W tle słychać wulgarne, obrażające funkcjonariusza okrzyki świadków zdarzenia.

Trwa to kilka minut i znów przerwa. Kolejne ujęcie jest już po całej akcji. Widać tylko, jak policja rekwiruje rower zatrzymanego.

Jak informują policjanci, interwencja została przeprowadzona fachowo. Zakończyła się zatrzymaniem aż dwóch mężczyzn i przedstawieniem im zarzutów. Pierwszy to 27-letni rowerzysta z Bytowa. Ma odpowiedzieć za znieważenie policjanta słowami powszechnie obelżywymi oraz za zmuszanie policjanta do odstąpienia od wykonywania czynności służbowych.

Drugi z zatrzymanych to 20-letni mieszkaniec Bytowa, który był w tłumie gapiów. Policjanci zarzucają mu to samo, co rowerzyście. Obu grożą trzy lata więzienia.

Poniżej nagranie z tej interwencji.

Przeczytaj też: Naćpany bullterrier rozszarpał swego pana na oczach ekipy TV. „Wcześniej zjadł paczkę z kokainą”

Dziennik Bałtycki/ YouTube/ wp.pl/Wolność24

Czytaj też: Zrobili sobie grilla na tatrzańskiej przełęczy. Teraz mogą zapłacić rekordową karę [FOTO]

Czytaj też: Naćpany bullterrier rozszarpał swego pana na oczach ekipy TV. „Wcześniej zjadł paczkę z kokainą”