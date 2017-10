Mocne słowa Cejrowskiego: „Należy bezcześcić zwłoki islamistów” [VIDEO]

W programie TVP Info „Mineła20” znany i lubiany podróżnik wypowiedział się na temat walki z islamskimi terrorystami. Należy strzelać do islamistów kulami umoczonymi w świńskiej krwi. A przed pochowaniem w poświęconej ziemi – świńską krwią pokropić.

Trzeba uderzyć w klan, obiecać – zniszczymy twoich najbliższych, ich pokój domowy – spakujemy i wywieziemy precz – mówił.

Cejrowski wpadł też na praktyczne rozwiązanie polegające na… bezczeszczeniu zwłok islamistów – najlepiej świńską krwią, bo te zwierzęta są w islamskiej kulturze uznawane za „nieczyste”:

-Druga rzecz to świńska krew. Wszystkie zwłoki trzeba bezcześcić, w ich rozumieniu, świńską krwią – mówił.

-Kule muszą być moczone w świńskiej krwi. A jak do niego nie strzeliliśmy kulą maczaną w świńskiej krwi, to trzeba go pokropić nią przed pochowaniem w ziemi.- zakończył.

Poniżej nagranie z programu. Fragment o walce z islamskimi terrorystami od 7:56.

TVP Info/ Wolność24