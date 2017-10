Mocne słowa Cejrowskiego systemie kształcenia sędziów. „Jest dziedziczony z czasów stalinowskich. To wnuki, dzieci i uczniowie komuchów” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski był gościem w programie Michała Rachonia „Minela20”. Skomentował on wyrok sądu, zgodnie z którym były opozycjonista Krzysztof Wyszkowski ma przeprosić Lecha Wałęsę za to, że nazywał go „Bolkiem”. Ten system jest dziedziczony z czasów stalinowskich.

Zgodnie z wyrokiem były opozycjonista Krzysztof Wyszkowski ma przeprosić Lecha Wałęsę, ale nie dlatego, że nazwał on byłego prezydenta „Bolkiem”, a za to, że twierdził w mediach, że proces za nazywanie Wałęsę „Bolkiem” z byłym prezydentem wygrał.

-Sąd nie odnosi się do rzeczywistości. Odnosi się do sądowej czyli własnej teorii z poprzedniego wyroku. Bezsensowny sąd i należy komentować wyroki sądowe.– powiedział znany podróżnik.

-Nie wiem czemu konkretnie ta pani tak zrobiła, ale została wykształcona w złym systemie. Ten system jest dziedziczony z czasów stalinowskich.

-To komuchy, dzieci komuchów, wnuki komuchów i uczniowie komuchów – powiedział Wojciech Cejrowski.

-Głupi taki sąd, bo to jest traktowanie literalne poprzedniego wyroku. Ten sąd powiedział nawet coś takiego, że nie zmieniło się nic w systemie prawnym, co podważałoby tamten wyrok. Sąd nie odniósł się do rzeczywistości.

-Od tamtego czasy były liczne książki, wypłynęły liczne dokumenty z IPN, różne rzeczy się pokazały, a sąd odniósł się do starego wyroku – dodał Cejrowski.

-Bezsensowny sąd i należy komentować wyroki sądowe. Bo sąd pracuje dla nas za naszą forsę. Więc, jako suweren mam prawo komentować: fuszerka sędzio. Od tego jest naród, aby komentować głupie wyroki sądowe – powiedział w „Minęła 20” Wojciech Cejrowski

TVP Info/ Wolność24

