Mocne słowa Janusza Korwin-Mikkego o Saakaszwilim: „Planuje marsz na Kijów. Nie można wykluczać, że po to właśnie stacjonują w Polsce oddziały USArmy…”

Janusz Korwin-Mikke opublikował na swoim Facebooku wpis, w którym odniósł się do informacji o przedostaniu się Michaela Saakaszwilego na Ukrainę. Prezes partii Wolność zwrócił uwagę na silne powiązania byłego prezydenta Gruzji z USA .

Saakaszwili przekroczył granicę między Polską a Ukrainą w niedzielę wieczorem po tym, jak jego zwolennicy wdarli się na przejście graniczne w Szeginiach, przerwali kordon złożony z funkcjonariuszy ukraińskiej policji i Straży Granicznej i – jak relacjonowali towarzyszący mu politycy – „wnieśli go na rękach” na Ukrainę.

Wraz z byłym prezydentem Gruzji granicę przekraczała m.in. była premier Ukrainy Julia Tymoszenko, deputowani do Rady Najwyższej oraz spora grupa ukraińskich dziennikarzy.

Po przejściu granicy Saakaszwili udał się do Lwowa, gdzie został powitany przez mera tego miasta, przywódcę partii Samopomoc i przeciwnika politycznego prezydenta Poroszenki Andrija Sadowego.

Po krótkim wiecu przed lwowskim ratuszem, na którym zgromadziło się ok. 200 osób, Saakaszwili i Sadowy przespacerowali się po starówce i poszli na wspólną kolację.

Saakaszwili po złożeniu prezydentury w Gruzji w 2013 roku, aby uniknąć procesów sądowych za nadużycia władzy, wyjechał z kraju najpierw do USA, a potem na Ukrainę, gdzie włączył się do tamtejszej polityki. W maju 2015 roku otrzymał ukraiński paszport i w tym samym czasie prezydent Poroszenko mianował go gubernatorem obwodu odeskiego.

Stosunki między Poroszenką a Saakaszwilim pogorszyły się, gdy były prezydent Gruzji zrezygnował z powierzonego mu urzędu, oskarżając prezydenta Ukrainy o popieranie klanów korupcyjnych. Saakaszwili następnie utworzył na Ukrainie własną partię polityczną i nawoływał do wcześniejszych wyborów parlamentarnych.

Obywatelstwo Ukrainy to jedyne obywatelstwo, jakie miał Saakaszwili. Mimo, że Poroszenko mu je odebrał, Gruzin podróżował po Europie z ukraińskim paszportem.

Janusz Korwin-Mikke tak wypowiedział się na temat Michała Saakashviliego.

PILNE! SENSACJA! P.Michał Saakashvili, b.prezydent Gruzji, b.gubernator Odessy, pozbawiony obywatelstwa gruzińskiego i ukraińskiego, próbował bez żadnych dokumentów („Nawet prawa jazdy nie wziąłem!”) przejechać pociągiem Przemyśl-Kijów.

Polskie służby graniczne Go przepuściły (!!) jednak pociąg zatrzymano „dopóki nie opuści go osoba nie mająca prawa wjazdu na Ukrainę” (JE Piotr Poroszenko zapowiadał, że p.MS zostanie aresztowany). P.MS po kilku godzinach opuścił pociąg i wsiadł w autobus do Medyki.

Grupa Jego zwolenników przedarła się z Szegini do Medyki i na rękach, mimo (dość pozornego) oporu ukraińskiego specnazu, wniosła Go na Ukrainę, gdzie dotarł do Lwowa i planuje marsz na Kijów. Władze Ukrainy mobilizują specnaz i gwardię narodową, wyłączyły też sieć komórkową (podobno część już działa)..

Z uwagi na silne powiązania p.MS z USA i zapowiedzi JE Antoniego Macierewicza, że „we wrześniu wszystko się zmieni” nie można wykluczać, że po to właśnie stacjonują w Polsce oddziały USArmy…

