Mocne słowa Kukiza do polityków z PiS. „Epatują miłością do banderowskiej Ukrainy”

Paweł Kukiz na swoim koncie Facebook-owym zamieścił mocny wpis. „Terlecki i Kuchciński wręcz epatują miłością do banderowskiej dziś Ukrainy„. Polityk w tym wpisie odniósł się do tego, że polskie władze nie skrytykowały nowej ukraińskiej ustawy oświatowej. Według niego jest to karygodne.

Na Ukrainie ostatnio podpisano ustawę z którą szkoły mniejszości narodowych, w których teraz większości przedmiotów naucza się w ich językach, będą musiały przejść na ukraiński.

Ten kontrowersyjny pomysł skrytykowały liczne państwa w tym: m.in. Rosja, Węgry, Rumunia i Bułgaria. Polski rząd w tej sprawie milczy.

Polski MSZ wydał oświadczenie, w którym zapowiada, że „będzie uważnie obserwować proces wdrożenia ustawy w życie i podejmie wszelkie niezbędne działania, by zapewnić Polakom na Ukrainie dostęp do nauki w języku polskim„.

Oto co czytamy w poście Kukiza.

„Jedynie władze Polski nie skrytkowały tej ustawy, choć w ogromnej mierze dotyczy ona Polaków zamieszkałych na Ukrainie… ”



„Szczególnie mnie to nie dziwi- PiS i PONowoczesna od ponad roku blokują nasz projekt ustawy o penalizacji propagandy banderowskiej na terenie Polski a marszałkowie Terlecki i Kuchciński wręcz epatują miłością do banderowskiej dziś Ukrainy…

Poniżej wpis Pawła Kukiza.

