Mogą sobie tańczyć, a pieniędzy i tak nie dostaną. Palestyńczycy protestują w ONZ przeciwko wstrzymaniu przez USA pomocy finansowej [VIDEO]

Nikki Halley ambasador USA w ONZ potwierdziła, w czasie obrad organizacji, iż Palestyńczycy nie otrzymają od Stanów Zjednoczonych żadnej pomocy finansowej od Stanów Zjednoczonych, póki nie uznają Jerozolimy za stolice Izraela. Ci zareagowali tańcem, co chyba było jakąś formą protestu.

Donald Trump wielokrotnie zapowiadał, iż obetnie pomoc finansową państwom, które nie popierają polityki Stanów Zjednoczonych. Mówił też o tym w czasie swego orędzia o stanie państwa.

Przypomniał iż USA przeznacza około 20 miliardów dolarów rocznie na pomoc rożnym krajom. Teraz nastąpi przegląd tych państw i pomoc dla wielu z nich zostanie wstrzymana, aż nie zaczną współpracować ze Stanami Zjednoczonymi.

Wcześniej Trump przestrzegał o tym, w przeddzień głosowania nad rezolucją ONZ potępiającą Stany Zjednoczone za uznanie Jerozolimy stolicą Izraela i zapowiedź przeniesienia tam stolicy.

Polska w czasie głosowania w Radzie Bezpieczeństwa tchórzowsko była za przyjęciem rezolucji, a potem na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ wstrzymała się od głosu.

Trump zapowiedział wtedy, iż wstrzyma pomoc dla państw, które poparły rezolucję i to, że użyje finansowego nacisku na Palestyńczyków, by zmusić ich do rozmów z Izraelem.

Wcześniej zablokował wsparcie pieniężne dla agencji ONZ, które pomagają Palestyńczykom.

USA przeznaczały rocznie kilkaset milionów dolarów na wsparcie Palestyny. Słowo stało się ciałem i ambasador Nikki Haley oficjalnie w czasie obrad ONZ poinformowała o wstrzymaniu pomocy Palestyńczykom, dopóki ci nie uznają Jerozolimy za stolicę Izraela

Delegacja Palestyńczyków zareagowała na te słowa dość oryginalnie i dziwacznie – wykonując jakiś taniec. To chyba był protest, bo z czego tu się cieszyć.

The Palestinian representative played a song on his mobile phone & danced at the UN as a response to Nikki Haley announcing that the U.S. will be cutting aid to Palestinians unless they recognise Jerusalem as Israel’s capital.pic.twitter.com/MGs0H3D5TU

