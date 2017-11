Molestował kobietę na ulicy. Przewróciła go na ziemię, rozebrała się i zaczęła bić [VIDEO]

Świadkami niesamowitej sceny byli mieszkańcy brazylijskiego miasta Ribeirao Preto. Mężczyzna, który molestował jedną ze sprzedawczyń tamtejszego centrum handlowego długo zapamięta ten dzień.

Molestowana kobieta powaliła go na ziemię i przytrzymując go w tej pozycji nogą wyzywała od najgorszych. Ale to był dopiero początek. „Chcesz zobaczyć moje piersi, tak?” – pytała rozwścieczona po czym na oczach tłumu ludzi zdjęła ubranie. Do połowy naga usiadła na leżącym mężczyźnie i zaczęła bić go po twarzy.

Trzeba przyznać, że temperament tej Brazylijki robi niesamowite wrażenie.

Zobacz też: Szokujące nagranie z Polski. Pociąg zmiótł kobietę na przejściu kolejowym [VIDEO+18]

Przeczytaj też: Rosjanki rozebrały się dla wielkiego knura. Hollywoodzki producent zamieszany w seks skandale ma jednak wielbicielki [VIDEO]

Zobacz też: Koszmarny wypadek w Rosji. Auto dosłownie eksplodowało na środku jezdni [VIDEO]

Czytaj też: Sensacyjne odkrycie w piramidzie Cheopsa. „Pierwsze od ponad 100 lat”. Pomogły go dokonać detektory badające promieniowanie z kosmosu