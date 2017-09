Morawiecki sprowadza do Polski banksterów? Centrum im. Adama Smitha: „‪JP Morgan, który zachwiał bankowością w 2007 r. dzięki staraniom rządu będzie miał siedzibę w Polsce”

Na swoim profilu facebookowy, Centrum im. Adama Smitha, jedna z najbardziej zasłużonych dla edukacji wolnorynkowej instytucji w Polsce, ostrzega, że „‪JP Morgan, który zachwiał bankowością w USA w 2007 r. dzięki staraniom rządu będzie miał siedzibę w Polsce”.

Centrum im. Adama Smitha w swoim wpisie odsyła do artykułu z portalu forsal.pl „Morawiecki: Jedna z głównych siedzib banku JP Morgan Chase znajdzie się w Polsce”.

Według autora artykułu „Wicepremier Mateusz Morawiecki poinformował w Nowym Jorku dziennikarzy, że bank JP Morgan Chase chce ulokować w Polsce jedną ze swoich „głównych siedzib””.

Zdaniem wicepremiera Morawieckiego pojawienie się tego banku w Polsce zapewni w Polsce miejsca pracy dla tysięcy specjalistów.

Jak informuje portal „JP Morgan Chase jest międzynarodową firmą specjalizującą się w bankowości i usługach finansowych; jest też największym bankiem w USA i trzecim bankiem na świecie pod względem wartości aktywów.

Fundusz hedgingowy firmy jest drugim co do wielkości funduszem tego typu w USA. JP Morgan specjalizuje się w bankowości inwestycyjnej, komercyjnej i prywatnej, zarządzaniem aktywami oraz papierami dłużnymi”.

„JP Morgan Chase należy do tzw. wielkiej czwórki amerykańskich banków (pozostałe to Bank of America, Citigroup i Wells Fargo), które razem mają blisko 40 proc. wszystkich depozytów w USA.

Jak podaje firma jej klientami – w ponad stu krajach – są korporacje, inwestorzy instytucjonalni, fundusze hedgingowe, rządy oraz zamożne osoby prywatne”.

W 2012 roku Prokurator Generalny stanu Nowy Jork Eric Schneiderman oskarżył bank JP Morgan Chase o to, że dopuścił się nadużyć wobec inwestorów, którzy stracili ponad 20 mld USD na papierach wartościowych wspartych długiem hipotecznym.

W 2014 roku globalni regulatorzy finansowi nałożyli grzywny na łączną kwotę 3,4 mld dolarów na pięć banków za zmowę i manipulacje na rynku walutowym. Wśród ukaranych znalazły się: Citibank, HSBC, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland oraz UBS.

W Polsce toczy się śledztwo czy JP Morgan nie był zamieszany w manipulację na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 12 listopada 2008 roku.

Jan Bodakowski

