Morawiecki zapowiada podniesienie kwoty wolnej od podatku. Nowa propozycja nie powala

Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki powiedział, że w przyszłym roku rząd podniesie kwotę wolną od podatku z obecnych 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Według wicepremiera jest to możliwe, dzięki lepszej ściągalności podatku VAT.

Ma także wzrosnąć wynoszący obecnie 11 tys. złotych próg dochodu, po przekroczeniu którego kwota wolna przestaje maleć i wynosi 3091 zł.

Wicepremier zapewnił, że ten próg zostanie podniesiony do granicy 13-14 tys. zł.

Wicepremier powiedział, że to wszystko będzie finansowane ze wzrostu ściągalności podatku VAT.

W tym roku według Mateusza Morawieckiego wpływy z podatku VAT wzrosną o ponad 20 mld zł. w stosunku do roku 2016 r., a w 2018 r. mają być zwiększone o następne 20 mld do sumy 167 mld zł.

Co oznacza podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł? Dla przeciętnego Polaka rozliczającego podatek dochodowy wg stawki 18 proc. oznacza to mniejszą daninę roczną w wysokości 250 zł.

Nowa kwota nadal będzie jedną z najniższych w Europie, a nawet niższa niż ma wiele państw Afryki…

Źródło: Super Express