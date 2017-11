Most Łazienkowski znów w płomieniach! Ruch w Warszawie sparaliżowany

Most Łazienkowski totalnie zakorkowany w stronę Saskiej Kępy. Tym razem, na szczęście dla mieszkańców w płomieniach stanęły samochody, które zderzyły się na jednym z pasów ruchu.

Do zdarzenia doszło po godzinie 14, jednak do teraz trwa akcja policji i straży pożarnej.

Ruch w stronę Saskiej Kępy jest znacznie utrudniony. Kierowcy już w tym momencie stoją w ogromnych korkach, a sytuacja z minuty na minutę się pogarsza ze względu na zmożony ruch komunikacyjny.

Czytaj także: Obywatele RP potrafią. Jak zaorać się w 40 sekund. „Mój ojciec był sędzią w czasach komuny i codziennie pękało mu serce…” [VIDEO]

W wypadku uczestniczyły Renault i Volvo, nie ma w nim ofiar, jednak jedno z aut po zderzeniu momentalnie zapłonęło.

Gdy Warszawiacy usłyszą hasło o ogniu na Moście Łazienkowskim momentalnie przypominają im się wydarzenia z lutego 2015 roku. Wtedy to, w wyniku prac remontowych doszło do tragicznego w skutkach pożaru. Przez wiele miesięcy most był zamknięty, a to powodowało ogromne utrudnienia w ruchu.

źródło: SE.pl / Wolność24.pl

Czytaj też: Tak niemiecki market czyści kieszenie Polaków. Nawet 70 procent produktów droższych u nas niż za Odrą

Czytaj też: Kopalnie Bitcoinów to już energetyczne monstrum. Zużywają więcej prądu niż Irlandia, Słowacja, Węgry i ponad 150 innych krajów

Czytaj też: Krwawy dramat w Krakowie. Za baraszkowanie z żoną urwał koledze jądro