Mówił że nie może chodzić, pobrał 14 tysięcy funtów zasiłku. Teraz nagrano go jak gra w piłkę! [VIDEO]

Ale numer! 30-letni Gary Wilson pobrał 14 tys. funtów zasiłku, ponieważ, jak sam twierdził, z powodu kontuzji nogi nie mógł chodzić. Jak się później okazało Brytyjczyk jest zwykłym oszustem, który dla przyjemności grał w piłkę nożna! Teraz wyłudzacz pójdzie do więzienia. A jak zwinnie się porusza an boisku niech świadczy film poniżej.

Jak czytamy w Daily Mail Gary Wilson twierdził, że z powodu choroby nie może samodzielnie się ubrać i lewo może chodzić. Urzędnikom od początku coś nie pasowało w zachowaniu 30-latka. Postanowili sprawdzić czy mężczyzny mówi prawdę. Udało im się sfilmować go podczas gdy ten beztrosko grał w piłkę nożną!

Cwany Brytyjczyk między listopadem 2012 roku a majem tego roku pobrał w sumie ponad 14 tys. funtów zasiłku. Jak doprowadzono go przed sąd Wilson od razu przyznał się do zarzutu oszustwa.

Został skazany na 18 tygodni więzienia, w zawieszeniu na dwa lata, a także nakazał mu zapłacenie kosztów sądowych wynoszących 250 funtów.

-„Postanowił pan zagrać w piłkę, podczas gdy pobierał pan zasiłek dla osoby chorej. To było bardzo głupie z twojej strony. Jednakże współpracowałeś oraz wykazałeś poczucie winy za to co zrobiłeś” – powiedział oskarżyciel.

Brytyjskie media ujawniają, że Wilson został sfilmowany podczas gry w piłkę przez śledczych urzędników, którzy rutynowo sprawdzają, czy osoba pobierająca zasiłek w rzeczywistości go potrzebuje.

Na nagraniu widzimy jak „ledwo chodzący” Wilson biega, drybluje i wykonuje sprinty.

-„Pan Wilson zgłosił się po zasiłek dla bezrobotnych oraz niepełnosprawnych i twierdził, że ma problemy z biodrem oraz kręgosłupem. Wyjaśnił też, że droga, której przejście normalnie zajmuje 15 minut, jemu zajmuje 45.”

-„Powiedział też, że musi mieć pomoc drugiej osoby, żeby się przebrać. Śledczy przyłapali go w niedzielę na graniu w piłkę. Później okazało się jeszcze, że grał dla trzech różnych klubów i znany był jako dobry strzelec” – powiedziała prokurator Maggie Meakin.

Żeby jeszcze było dowcipniej na stronie jego klubu piłkarskiego jest przedstawiony jako zawodnik, którego największym atrybutem jest szybkość! W urzędzie natomiast powiedział, że przejście 200 m zajmuje mu około 5 minut. Oszust twierdził nawet, że potrzebuje pomocy w przebieraniu się.

Jednak wbrew temu, co Gary Wilson twierdził o swojej chorobie, był on utalentowanym zawodnikiem, który grał w lokalnej drużynie i w sezonie 2014/2015 strzelił 26 bramek i zaliczył 16 asyst.

Poniżej nagranie.

Daily Mail/polishexpress/ Wolność24

