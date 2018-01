Można było zapobiec masakrze w normandzkim kościele. Służby zignorowały ostrzeżenia a potem zacierały ślady. Francuski portal ujawnia szokujące fakty

Okazuje się, że francuskie specsłużby nie tylko wiedziały o planowanym na kościół w Normandii ataku, ale również skrupulatnie tuszowały i zacierały dowody na lekceważenie ostrzeżeń i niedopełnienie swoich obowiązków.

26 lipca 2016 roku w miejscowości Saint-Etienne-du-Rouvray we Francji dwóch nożowników wtargnęło do świątyni i wzięło kilka osób jako zakładników. Wśród przetrzymywanych znalazł się ksiądz, który został brutalnie zamordowany przez poderż nięcie gardła. Napastnicy zostali zastrzeleni.

Wkrótce poznano tożsamość sprawców. Jeden z nich to 19-letni Adel Kermiche, który w maju 2015 roku usłyszał zarzuty przynależności do organizacji terrorystycznej i został umieszczono w areszcie. W marcu 2016 roku areszt zamieniono warunkowo na areszt domowy, z obowiązkiem noszenia bransoletki elektronicznej. Adel otrzymał zgodę na opuszczanie mieszkania na kilka godzin dziennie.

Francuski portal mediapart.fr dotarł do dokumentów, z których jednoznacznie wynikia, że jeden z funkcjonariuszy specsłużb na tydzień przed atakiem, odczytał wiadomości, które Kermiche wysyłał przez szyfrujący komunikator.

Z treści jasno wynikało, iż przygotowywał się on do przeprowadzenia ataku. Funkcjonariusz natychmiast sporządził notatkę, którą wysłał do dowództwa. Władze w Saint-Etienne-du-Rouvray nigdy jej nie otrzymały. Zawiadomienie o możliwym ataku na kościół w Normandii zignorowano. Gdy doszło do tragedii, by uniknąć skandalu i uchronić reputację, przełożeni kazali mu później zmienić datę raportu. Mężczyzna wykonał polecenie. Jest to jednak dokument elektroniczny, zatem datę jego powstania można odczytać w tzw. właściwościach pliku.

Specsłużby bronią się twierdząc, że z notatki nie wynikało nic, co mogłoby wskazywać, że Kermiche przygotowuje atak na kościół w Saint-Etienne-du-Rouvray. Wyjaśnienia te nie przekonały prokuratury w Paryżu, która już wszczęła dochodzenie w tej sprawie.

Czytaj też: Ruszyła na polityczno-seksualne tournee po kraju. Seks oralny obiecała milionom Włochów. Musi przerwać trasę przez pogryzienie

Czytaj też: Kim jest najbogatszy emeryt w kraju? „Dostaje z ZUS co miesiąc tyle, ile zarabia prezes dużej spółki”. Jak to zrobił?