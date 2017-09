NA ŻYWO Z MIAMI. „Ulicą płynie rzeka!” Floryda w oku cyklonu [VIDEO NA ŻYWO]

Miami przyjęło atak Irmy. Niektóre ulice w półmilionowym mieście zamieniły się w rwące rzeki.

Huragan Irma dotarł w niedzielę rano czasu lokalnego do zachodniej części łańcucha wysp koralowych Florida Keys w stanie Floryda w USA. Władze na Florydzie zarządziły wczęśniej ewakuację ok. 6,3 mln osób (ok. 30 proc. mieszkańców stanu).

Jak podaje amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC), oko huraganu znajduje się 25 km na południowy-wschód od wyspy Key West nad Cieśniną Florydzką.

NHC prognozuje, iż Irma pozostanie silnym huraganem podczas przemieszczania się nad archipelagiem Florida Keys i wzdłuż zachodniego wybrzeża Florydy.

Atakowi Irmy towarzyszą ogromne ulewy które spowodowały, że ulice Miami zamieniły się w rwące rzeki. To wynik „wyssania” przez cyklom ogromnych mas wody na Morzu Karaibskim, gdzie z tego można zobaczyć nawet ciągnące się po horyzont morskie dno.

Zobacz: Irma wyssała ocean! Niesamowite zjawisko po przejściu potężnego huraganu [VIDEO]

Teraz te ogromne masy wody runęły na Florydę i Miami. Bez prądu pozostaje ok. 425 tys. mieszkańców Florydy.

Irma została zakwalifikowana obecnie jako huragan 4 kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Towarzyszy jej wiatr osiągający maksymalną prędkość ok. 215 km/h. Meteorolodzy z NHC zapowiadają w niedzielę możliwość pojawienia się tornad nad południową częścią Florydy.

W wyniku huraganu Irma na Karaibach zginęły co najmniej 22 osoby. W sobotę na Kubie Irma zmiotła z powierzchni ziemi całe budynki, zerwała linie elektryczne, wyrwała z korzeniami wiele drzew. Najpotężniejszy od 1932 roku huragan na Kubie wyrządził największe szkody w prowincjach Camaguey, Las Tunas, Ciego de Avila i Villa Clara – podała w sobotę kubańska telewizja.

Zobacz też: IRMAGEDDON: NOWE NAGRANIA. Tragiczny widok zdemolowanych przez huragan wysp [VIDEO]

Dzięki internetowym kamerom mieszkańcy całego świata mogą na żywo śledzić atak Irmy na Florydę. Poniżej można zobaczyć inne dramatyczne nagranie: